Це дратує Трампа, – полковник Британії сказав, який козир натепер у руках Зеленського

Ескалація ситуації на Близькому Сході вплинула на багато глобальних процесів у світі, зокрема на війну в Україні. Наслідки протистояння США разом з Ізраїлем та Ірану принесли як негативний, так в позитивний досвід нашій країні.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем, наголосивши, що Україна зуміла використати можливість, яка їй відкрилась, для того щоб реалізувати свій потенціал. Київ зробив це попри невдоволення Дональда Трампа.

До теми Ескалація набирає обертів: Трамп відправляє вже третій авіаносець на Близький Схід

Як конфлікт на Близькому Сході вплинув на ставлення Трампа до України?

Інгрем наголосив, що президент США через конфлікт на Близькому Сході забув про Україну, вона йому нецікава, і будь-яке рішення, яке йому доведеться ухвалювати щодо неї, його дратуватиме.

Він, видається, на жаль, більше на боці Путіна, ніж Зеленського, і тому, якщо Трамп розсердиться, то, імовірно, ухвалить рішення на користь того, що пропонує команда Кремля,

– припустив Інгрем.

Водночас Трамп цілком задоволений тим, що американські оборонні технології продаються Європі, а потім передаються Україні. Також його влаштовує, що американська розвідувальна інформація передається Києву.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський відповів щодо подальшого постачання Україні ракет для комплексів Patriot, які необхідних для захисту неба. За його словами, це залежить не тільки від країн Близького Сходу. Також на цей процес впливають США. Вони мають надати дозвіл навіть на перепродаж або на те, що Україні нададуть ці засоби.

"Проте малоймовірно, що збільшиться постачання Україні ракет до систем Patriot. А можливо, що воно взагалі буде припинено. Це означає, що буде потрібно щось, що дуже швидко їх замінить. І це вплине на Україну", – пояснив британський полковник у відставці.

Як Зеленський зумів показати користь України для багатьох країн?

Він нагадав, що Трамп в Овальному кабінеті сказав Зеленському, що у нього немає карт. Однак після того, що сталося на Близькому Сході, а також враховуючи досвід України у протидії загрозі "Шахедів", у президента України не просто є карти, а він дістав цілий фул хаус і виклав його на стіл.

"Це дратує Дональда Трампа, тому що американці запросили українську допомогу у боротьбі із загрозою дронів та у захисті своїх союзників на Близькому Сході. І президент Зеленський відреагував дуже швидко, направивши команди фахівців для консультацій, а також продемонструвавши роботу українських БпЛА для боротьби з дронами. Це дає змогу не використовувати ракету вартістю 1 мільйон доларів для знищення дрона за 30 тисяч доларів. І, хоча США спершу самі просили про це, Трамп, відчувши приниження, потім різко заявив, що це їм більше не потрібно. Але таємне вже стало явним", – зауважив Філіп Інгрем.

Крім того, багато країн Близького Сходу та їхні компанії побачили досвід, який приносить Україна, а також її технологічні досягнення та компетенцію. Це означає, на його думку, що з українськими компаніями буде укладено величезну кількість оборонних контрактів, а від країн Близького Сходу піде й значна політична підтримка. Вони тепер розуміють, що Україна посідає дійсно корисну позицію з погляду міжнародної військової перспективи. А також вона, ймовірно, має найдосвідченішу військово-промислову базу у світі.

Це добрий політичний капітал для Володимира Зеленського та для України. І це допоможе потім повернути підтримку не лише з Близького Сходу, а й посилити допомогу Європи та інших партнерів. Тому конфлікт США з Іраном у чомусь має негативні наслідки, у чомусь – позитивні для України,

– вважає полковник у відставці.

Однак один з мінусів цього конфлікту, за словами Інгрема, полягає у тому, що він відволікає світову увагу від війни в Україні.

Що буде з допомогою Україні з боку США?