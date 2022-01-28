Україна допомогла б Німеччині, якби Росія на неї напала, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував відмову Берліна надати Україні озброєння. Президент зазначив, що наша держава б надала допомогу Німеччині у випадку російської агресії проти неї.

Президент зазначив, що дуже важливо надавати зброю та допомагати тоді, коли є потреба. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних ЗМІ, який відбувся у п'ятницю, 28 січня.

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Це серйозний сигнал, виклик. Я не бажаю Німеччині, німецькому народу, щоб ви відчували те саме, що відчуваємо ми. Щоб ви колись відчували це на кордонах вашої держави. Я вам не бажаю такого, що відбувається в нас. Але знайте: якщо так буде, ми точно вам допоможемо,

– сказав Володимир Зеленський.

Однак президент наголосив, що Україна розраховує на підтримку Німеччини під час руху в ЄС і НАТО.

"Є інший напрямок, де від Німеччини багато що залежить. Це і консолідація в Північноатлантичному Альянсі щодо підтримки України, і щодо бачення не на словах, а реально, у конкретних діях, щодо майбутнього членства України в Євросоюзі. Саме ви (Німеччина – 24 канал) маєте вплив на ці держави. І тому ми очікуємо, що ви нам допоможете в таких напрямках", – додав глава держави.

Німеччина направить 5 тисяч касок

В Німеччині днями поінформували про допомогу Україні у вигляді 5 000 військових касок.

Позицію Берліна різко розкритикували країни Заходу, зокрема у Латвії назвали це "ганьбою".

Глава МЗС Дмитро Кулеба вказав, що таку поведінку "українці пам'ятатимуть десятиліттями".

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