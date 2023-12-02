Вдається досягати паритету, – командир роти БпЛА оцінив рівень забезпечення дронами у війську
Протягом останнього часу українці обговорюють рівень забезпечення дронами в українській та російській армії. І хоча сьогодні ворог дійсно має деяку перевагу, українська держава робить усе можливе для збільшення виробництва БпЛА.
Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї бригади Юрій Федоренко. Він переконаний, що українські оператори безпілотників здатні досягати паритету із агресором завдяки ефективному використанню своїх засобів ураження.
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Чи мають окупанти перевагу у FPV-дронах
Росія має більшу економіку та більшу кількість населення, аніж Україна. Відповідно, в неї є більше ресурсів на придбання комплектуючих та виробництво FPV-дронів. Втім, за словами Федоренка, за останні 7 місяців кількість вироблених в Україні FPV-дронів суттєво зросла.
Перед нами стоять дуже серйозні виклики через потужну лінію зіткнення, що простягається на майже 1200 кілометрів. Тому цих засобів (FPV-дронів – 24 Канал) потрібно мати якомога більше,
– наголосив Федоренко.
Для того, щоб стимулювати виробництво цих дронів, Україна впровадила цілу низку державних програм. Вони допомагають приватним підприємствам масштабувати своє виробництво.
"Держава рухається у правильному напрямку, але станом на зараз вкрай важливою є й підтримка української нацією (зборів на закупівлю БпЛА – 24 Канал). На поточний момент ми маємо меншу кількість засобів, але навіть (у таких умовах – 24 Канал) нам подекуди вдається забезпечувати паритет і бути більш ефективними, аніж ворог", – поділився командир роти БпАК.
Юрій Федоренко про забезпеченість Сил оборони FPV-дронами: дивіться відео
Використання FPV-дронів у війні проти Росії
- В січні 2023 року Валерій Залужний ухвалив рішення про створення рот ударних безпілотників на рівні окремих бригад. Завдяки цьому визначені бригади отримали додаткові засоби ураження для протидії ворогу.
- За останній рік ведення війни FPV-дрони чудово себе продемонстрували під час відбиття масованих атак противника. Зокрема, під час боїв за Бахмут спецпідрозділу СБУ вдалося знищити 79 одиниць ворожої техніки усього за кілька "виходів". Аналогічною була ситуація і на початку штурму Авдіївки окупантами.
- Оптичним прогнозом щодо спроможностей українського виробництва дронів нещодавно поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його оцінкою, на дистанції Україна може обійти Росію завдяки великій кількості приватних ініціатив та допомогою їм інвестиціями й дерегуляцією.