Україна евакуювала з Афганістану понад 600 людей

Три евакуаційні літаки прибули з Кабула у Київ 28 серпня. Близько 360 людей вдалося евакуювати лише за цей день.

Загалом же, як зазначає голова Офісу Президента, Україна змогла забрати своїми літаками понад 600 людей. Крім українців евакуювали і багато іноземців, які потребували допомоги.

Нагадаємо Привезуть усіх українців: до Києва з Афганістану прибув літак з евакуйованими

Вивезли правозахисників і журналістів

Андрій Єрмак зауважив, що серед людей, вивезених з Афганістану до України, є журналісти всесвітньо відомих видань і представники Організації Об'єднаних Націй. До Києва евакуювали репортерів міжнародних видань:

Globe and Mail,

WSJ,

USA Today,

Stars and Stripes.

До того ж Україна відгукнулась на звернення партнерів із проханням про порятунок їхніх громадян. Три літаки 28 серпня привезли 360 осіб: тільки 80 з них – громадяни України.



Евакуйовані з Кабула афганці у Києві / Фото з фейсбуку Андрія Єрмака

Єрмак зазначив, що весь світ побачив героїзм працівників Головного управління розвідки Міноборони України. Вони провели блискучу операцію.

Через напружену ситуацію, що склалась в Афганістані, нашим хлопцям довелося прориватися у місто і так само вертатись в умовах сильної протидії, виводячи цивільних із собою до місця евакуації,

– написав Єрмак.

Евакуація українців з Кабула: коротко

Перша евакуація українців відбулася наступного ж дня після захоплення влади талібами – 16 серпня. Тоді український літак забрав 80 людей. Українців на борту було лише 8.

22 серпня евакуювали 83 людини, з яких – 31 українець.

Увечері 23 серпня евакуювали 98 осіб, з яких 79 – українці та їхні родини.

65 афганців, яких евакуювала Україна, попросили статусу біженця

Повний текст публікації Андрія Єрмака

Зустріли з Андрієм Тараном, Романом Машовцем, Євгенієм Єніним, Юлією Соколовською та Кирилом Будановим борти, якими хлопці з ГУР та військові вивезли з Афганістану громадян України.

Крім наших співвітчизників рятували й іноземців – тих, хто опинився у небезпеці. Серед них – журналісти та правозахисники, жінки й діти. Загалом ми вже вивезли понад 600 людей.

Україна відгукнулась на звернення партнерів із проханням про порятунок їхніх громадян. Також ми евакуювали репортерів міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Через напружену ситуацію, що склалась в Афганістані, нашим хлопцям довелося прориватися у місто і так само вертатись в умовах сильної протидії, виводячи цивільних із собою до місця евакуації. Обійшлося без втрат, і всі наші живі та здорові.

Операцію було цілком і повністю підготовлено та проведено силами українського Головного управління розвідки. Дякую нашим хлопцям за злагоджену роботу.

Громадяни України ще можуть залишатися в інших місцях Афганістану, й ми їх не покинемо. ОПУ постійно моніторить ситуацію.24 години на добу працює гаряча лінія МЗС України. Жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, не залишать напризволяще