Україна та Фінляндія підписали двосторонню угоду з безпеки

3 квітня 2024, 16:04
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В Україну з візитом прибув президент Фінляндії Александр Стубб. Він підписав з Володимиром Зеленським Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Документ засвідчує, що Гельсінкі готові підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Документ підписали 3 квітня у Києві. 

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Що відомо про угоду між Україною та Фінляндією

Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ,
– розповів Володимир Зеленський.  

За його словами, країна також:

  • допомагатиме нам відбудовувати енергетичний сектор,
  • оцінювати екологічні збитки,
  • посилювати захист кордону й критичної інфраструктури,
  • лікуватиме українських військових.

Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду: дивіться відео

Текст угоди вже опублікували на сайті Офісу Президента. Вона передбачає:

  • політичні зобов'язання у підтримці України;
  • всебічну підтримку оборони та безпеки України;
  • зобов'язання щодо підтримки реформ в Україні;
  • сприяння притягненню до відповідальності;
  • відбудову та фінансову підтримку;
  • співробітництво у разі майбутнього збройного нападу Росії.

Андрій Єрмак пояснив, що угода:

  • містить потужні блоки щодо санкцій, відшкодування збитків і притягнення Росії до відповідальності;
  • засвідчує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО з боку Фінляндії;
  • діє протягом 10 років та посилює підтримку й захист України на шляху до членства в НАТО і ЄС.

Глава Офісу Президента пояснив, що угода підписана на виконання спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. До неї доєднались 32 держави.

Наразі Київ вже підписав 8 двосторонніх безпекових угод. Зокрема, з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Що відомо про візит президента Фінляндії в Україну

  • Лідер Фінляндії Александр Стубб прибув у Київ 3 квітня 2024 року. Він зустрівся з українським президентом в Маріїнському палаці.
  • Згодом Стубб зазначив, що провів із Зеленським гарну дискусію про сильну і постійну підтримку Фінляндією України, ширшу європейську перспективу та українську мирну формулу, яку вони підтримують.
  • Фінляндія заявила про надання Україні нової допомоги. У 23 пакет на 188 мільйонів євро увійшли системи ППО, боєзапас артилерійський великих калібрів та інша допомога. 
  • Александр Стубб запевнив, що вони надали Києву вже 2 мільярди євро військової допомоги та ще 700 тисяч євро гуманітарної підтримки. 

Автор: Діана Квасневська