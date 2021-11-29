Україна у глухому куті, – Кулеба про Росію, яка блокує нормандський формат

Ситуація з нормандським форматом у перемовинах про майбутнє Донбасу є неоднозначною. Проте Росія має бути в переговорному процесі, щоб домовитися.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Росія з різних причин уникає будь-яких варіантів саміту.

До теми Кулеба заявив, що готовий до відвертої розмови з Лавровим

Мовиться і про зустріч за участю Володимира Путіна, так і міністерського саміту нормандського формату з Сергієм Лавровим. "Ми (Україна – 24 канал) перебуваємо в глухому куті", – констатував Кулеба.

Кулеба: Удар по формату і довірі

Кулеба вважає, що Росія фактично не зацікавлена у "нормандській четвірці". Принаймні нині. Україні помітно, як насправді країна-агресорка ставиться до контактів у нормандському форматі та роботи Тристоронньої контактної групи.

Нещодавня публікація дипломатичного листування нормандського формату між Росією з одного боку та Францією й Німеччиною з іншого є черговим ударом по формату і довірі в його межах,

– наголосив міністр.

Кулеба зауважив, що Україна все ж налаштована дотримуватися нормандського формату. У країні продовжуватимуть шукати шляхи залучення Росії, не поступаючись її тиску.

Опубліковані листи Франції й Німеччини: головне

Міністерство закордонних справ Росії 17 листопада оприлюднило дипломатичне листування Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Такий крок у Росії пояснили тим, що позиція їхньої держави та її підхід до проведення зустрічі у нормандському форматі нібито регулярно спотворюється.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що оприлюднення листування є спробою "добити" нормандський формат. У такий спосіб держава-агресор лише підриває залишки довіри до себе.

Кремль звинуватив Україну в порушеннях режиму припинення вогню на Донбасі. У відповідь на це Німеччина та Франція заявили, що слова Росії не відповідають дійсності.