Україна готова до закінчення гарячої стадії війни, – Зеленський

Україна готова до закінчення гарячої стадії війни з Росією. Втім, не має бути жодних правових компромісів щодо тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Пірсу Моргану.

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Зеленський зробив нову заяву про можливість закінчення війни

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до закінчення гарячої фази війни. Президент акцентував, що наша держава, як ніхто, хоче досягти миру.

Україна передусім готова до закінчення гарячої стадії війни. Ми хочемо миру, як ніхто у світі. Але Путін – вбивця,

– заявив Зеленський.

Водночас він зауважив, що не може бути жодних правових компромісів щодо тимчасово окупованих територій. Крім того. Зеленський заявив, що для нашої країни важливо мати гарантії безпеки, аби країна-агресорка на чолі з російським диктатором Владіміром Путіним не повернулася з новою війною.

Зеленський додав, що Україна готова сісти за стіл переговорів, якщо люди прагнуть дипломатії. Однак за ним мають бути не лише Україна та Росія, а й США і країни ЄС. Український лідер наголосив, що сама розмова з Путіним – це поступка та компроміс усього цивілізованого світу.

Раніше в інтерв'ю для Associated Press Володимир Зеленський наголосив, що нині Україна, як ніколи за 3 роки повномасштабної війни, близька до миру. Президент додав, що нині слід зробити все, щоб відновити стабільність і забезпечити справедливий мир для всіх українців.