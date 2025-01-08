Україна готова допомогти Молдові і завадити Москві розпалити напругу, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові пройти енергетичну кризу. За його словамиЮ зараз важливо також не дати Москві розпалити соціальну напругу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України ввечері 8 січня. За його словами, вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади країни.

Читайте також Путін пішов ва-банк: навіщо йому енергетична криза в Придністров'ї

Україна може допомогти Молдові

Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президенткою Молдови Майєю Санду. Глава держави наголосив, що зараз найголовніше – це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів та не дати Москві розпалити соціальну напругу.

Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, через що у Придністров'ї розпочалися масові відключення газу. Водночас в уряді Молдови заявили, що Росія відмовилася постачати газ у регіон обхідним маршрутом.

У Придністров'ї також почалися віялові відключення світла, а так звана "влада" регіону закликає мешканців обігріватися дровами.