Україна готова обміняти з бойовиками 60 осіб, – Арестович

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив про те, що Україна готова до обміну 60 осіб з бойовиками на Донбасі. Однак для цього є кілька вимог, зокрема дотримання українського законодавства.

За словами Арестовича, бойовики вимагають повного процесуального очищення для тих, кого Україна передає по обміну. Однак це неможливо, оскільки для помилування повинен відбутися суд.

До теми Процес заблокований: Денісова розповіла, чому Україна не може повернути своїх полонених

Помилувати може лише президент

Арестович розповів про те, що процедура процесуального очищення передусім передбачає винесення вироку суду, що відносно багатьох бойовиків, яких передали в межах обміну взимку 2019 та навесні 2020 років не зробили. Уже після цього президент може ухвалити рішення про помилування.

У випадку з тими, кого передали під час обміну, вони повинні надати дані про своє місце перебування. Тоді, за словами Арестовича, можна запустити процес заочного засудження і, відповідно, помилування.

За словами спікера української сторони в ТКГ, зараз навіть не зрозуміло, чи всі, кого передали бойовикам, зараз живі, оскільки вони жодного разу не повідомляли про своє місцеперебування. Водночас Арестович заявив, що Україна готова обміняти 60 полонених.

Щодо інших, а там йде близько двох порцій по 24 людини, і ще під 60 – ми готові це зробити, якщо вони нададуть свої дані. Бо частина з них судиться в українських судах, захищає свої права. І щодо них все в порядку. А інші не хочуть. І вони постійно говорять: "Ви повинні очистити". Ми їм пояснюємо, як працює наше законодавство,

– заявив Арестович.

Спікер української делегації висловив сподівання на те, що таки вдасться досягти домовленостей і здійснити обмін.

Останні новини про українських політв'язнів

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в 59-річного кримського татарина Джеміля Гафарова, якого утримують в російській в'язниці, загострилася ниркова хвороба. Водночас на це в СІЗО уваги не звертають.

Також стан здоров'я погіршився у Володимира Дудки, якого в державі-агресорці засудили до 14 років.

Політв'язню Олександру Марченку в Росії присвоїли статус "схильний до суїциду". Однак жодного психіатричного обстеження не було.

До теми пропонуємо заяву Росії про нібито утримання "українських шпигунів": дивіться відео

За інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у полоні окупантів на Донбасі перебуває 301 громадянин України. Також 258 українців вважають зниклими безвісти.