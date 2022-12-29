Україна готова припинити війну в будь-який час, – у Зеленського назвали умову

Україна готова у будь-який час припинити війну з Росією. Однак станеться це виключно на українських умовах, а не на догоду окупантам.

Про це сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає 24 канал.

Важливо Переговори та поступки Москви: команда Зеленського розробляє мирний план для України, – WSJ

У цьому контексті Єрмак уточнив, що українськими умовами припинення війни є:

повернення нашої територіальної цілісності на 100%;

компенсація всього того, що зробили окупанти;

повернення всіх наших людей і дітей, яких незаконно депортували тисячами.

Ще дуже багато роботи, але цей план існує,

– додав Єрмак.

Що передбачає українська формула миру

Володимир Зеленський ще під час виступу на саміті G20 запропонував українську формулу миру.

"У своєму виступі у вересні цього року на сесії Генасамблеї ООН, я представив українську формулу миру, формулу миру для світу. Якраз тоді, коли світ надіявся на відновлення після ударів пандемії, російська війна спровокувала цілу серію нових глобальних ударів. Це треба зупиняти", – підкреслив він.

Тож глава держави запропонував учасникам саміту такі пункти:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Дотримання їх дозволить не лише зупинити війну в Україні. Воно ще й допоможе уникнути посилення негативних наслідків, пов'язаних зі збройною агресією Росії, які вже відчувають по всьому світу.