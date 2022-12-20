"Неможливо дивитися, як він помирає": Україна готова прийняти Саакашвілі

Стан ув'язненого в Грузії Міхеїла Саакашвілі суттєво погіршується. Україна готова прийняти політика та гарантує йому безпеку.

Наша держава забезпечить Саакашвілі належне лікування. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Стан Саакашвілі суттєво погіршився: Лубінець звернувся до Грузії

Неможливо дивитися в прямому ефірі, як помирає людина, яку знаєш. Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу,

– наголосив Подоляк.

Тому він додав, що Україна готова прийняти Сакашвілі, а також закликав Грузію зробити правильний вибір.

Що відомо про стан Саакашвілі

Колишній президент перебуває в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі. Його стан здоров'я погіршився, зокрема, й через тривале голодування. Однак також політика, схоже, отруїли. У його крові знайшли важкі метали, ртуть і миш'як.

Експертиза встановила, що ліки, які вживав Саакашвілі, мають низку побічних ефектів і спричиняють залежність. Відтак, це привело до "дисфункції мозку".