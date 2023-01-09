Повітряні сили готові, – Ігнат про майбутню масовану атаку по Україні

Росія зменшила частоту масованих ракетних ударів по Україні. Захисники готуються діяти у разі небезпеки з повітря.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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"Повітряні сили готові до відбиття загроз. Це стосується і шахідів, і крилатих ракет. Зрозуміло, що балістика поки не є для нас доступною для збиття, але очікуємо надходжень від наших західних партнерів", – зазначив Ігнат.

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За словами речника, наразі є позитивні сигнали не лише стосовно Patriot, а й SAMP-T. Він запевнив, що Повітряні сили готуються, щоб збивати якомога більше повітряних цілей.

Patriot – це не перша техніка для Повітряних сил, яку освоюють наші фахівці. Роблять це швидко й надзвичайно якісно, – сказав Ігнат.

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