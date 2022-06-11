Україна готувалася до війни з 2021 року – перші удари Росії прийшлися на макети, – Подоляк

Президент США Джо Байден заявив, що попереджав про загрозу війни, проте в Україні його слова проігнорували. Радник голови Офісу Президента відповів на ці слова.

Михайло Подоляк поцікавився, якщо Україна "не готувалася" до війни, чому перші російські удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були розосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях.

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За його словами, Україна готувалася до війни з минулого 2021 року. Адже інформацію про майбутнє вторгнення Росії давали не тільки західні розвідки, а й українська.

Тільки якщо хтось давав нам три дні, українська розвідка казала: вистоїмо. А от що зробили інші країни, знаючи про плани Москви вчинити геноцид, щоб її зупинити, – питання,

– заявив Михайло Подоляк.

"Якби ми почали отримувати важку зброю в січні, ситуація могла б бути іншою", – зазначив радник голови Офісу Президента.

Детальніше про заяву Байдена

Джо Байден зазначив, що попереджав керівництво України про загрозу війни. Він підкреслив, що його слова для багатьох здавались чимось неможливим. Усім здавалось, що він значно перебільшує ймовірну загрозу. Водночас президент США засипав звинуваченнями очільника Кремля Володимира Путіна.

Речник президента Сергій Никифоров прокоментував цю заяву. Він повідомив, що керівництво нашої країни прохало про санкції проти Росії ще до її повномасштабного вторгнення. Але цього партнери нашої держави, на жаль, "не хотіли чути".

Також Михайло Подоляк розповів, що українська влада чудово розуміла, що Росія розробляє різні сценарії експансії. У Володимира Зеленського на столі постійно була відповідна аналітика на основі якісних даних розвідки. Він наполягає, що Україна розуміла наміри росіян, чекала на той чи інший агресивний сценарій, готувалася до нього.

Президент США Джо Байден віддав розпорядження розсекретити розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс. За її словами, президент пішов на такий крок через скептицизм американських посадовців та іноземних партнерів і союзників.

Розвідувальні дані про пересування та розміщення підрозділів російських окупантів, які Сполучені Штати Америки надали ЗСУ, дозволили українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів.

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