Україна хоче показати світові затриманого російського розвідника Косяка
Джерело:24 канал
Україна готова допустити представників міжнародних організацій до затриманого російського бойовика Андрія Косяка. У МЗС пояснили, що міжнародна спільнота має бачити, кого Москва направляє воювати проти українського народу.
Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Допустити до Косяка можуть, зокрема, представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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Росія відповідальна за ведення збройного конфлікту
Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність Росії за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави,
– наголосив Ніколенко.
МЗС України доручило посольствам за кордоном детально проінформувати уряди інших країн про ці докази агресії Росії. Кремль грубо порушує домовленості "нормандської четвірки".Зверніть увагу! Наразі затриманий Андрій Косяк перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду Луганської області. Йому повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях.
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Головне про затримання російського розвідника Косяка:
- 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика. Він проводив розвідку, прикриваючись начебто розмінуванням території.
- Затриманим виявився росіянин Андрій косяк. При ньому був військовий квиток.
- Окупанти пригрозили відмовою від виконання мінських домовленостей, якщо Косяка не відпустять. Ба більше, у готелях Донецька та Горлівки вони блокували спостерігачів ОБСЄ,
- Натомість у МЗС держави-агресорки назвали дії української сторони щодо затримання Косяка – "провокаційними".