Щоб проводити щорічно: Україна хоче "припаркувати" Кримську платформу в рамках ООН

Саміт Кримської платформи Україна не зможе проводити щорічно. Саме тому наразі роздумують над тим, аби "припаркувати" її кудись. Один з варіантів – в рамках Організації Об'єднаних Націй.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Вона зауважила, що президент дуже хоче, аби формат Кримської платформи був щорічним.

До теми Не просто як міністр: представник США приїде на Кримську платформу у важливому статусі

Однак немає ресурсів для того, щоб щороку організовувати захід такого масштабу.

Ми думатимемо, як і куди "паркувати" Кримську платформу. Можливо, це буде високий сегмент в рамках ООН щовересня. Думатимемо над форматами,

– заявила заступниця міністра.

Джапарова: МЗС оперуватиме платформою

Джапарова зазначила, що саме на Міністерство закордонних справ поклали завдання – подальше оперування Кримської платформи, її міжнародного елементу.

За словами заступниці, вже можна побачити результати Кримської платформи:

ухвалення стратегії;

ухвалення закону про корінні народи;

скасування спільної економічної зони;

запуск фронт-офісу під Офісом постійного представника президента України в Криму.

Є дуже багато таких завдань. Я насправді дуже тішусь, мені здається, що це той момент, коли кількість переходить у якість,

– додала вона.

Фінансування платформи

Водночас Джапарова не сказала, яким є обсяг ресурсів, витрачених на проведення саміту. Міністерство згодом все підрахує.

"Фінансування всіх заходів йтиме через Міністерство культури та інформаційної політики. Ми зараз в процесі запуску всіх можливих процедур", – запевнила Джапарова.

Зверніть увагу Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 29 країн, – Зеленський

Також вона додала, що принципово, аби людина, яка приїхала на саміт, не просто послухала, але і прожила певні речі. Це хочуть реалізувати через мову культури, мистецьких, інтерактивних речей.

"У "Парковому" буде концентрат таких заходів, які ми готуємо з нашими партнерами", – підсумувала вона.

Коротко про Кримську платформу