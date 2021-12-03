Україна хоче стати хабом Бюро ОБСЄ з прав людини, – Кулеба

Дмитро Кулеба запропонував, щоб Україна стала регіональним хабом для діяльності Організацї з безпеки та співробітництва в Європі. Зокрема мовиться про сферу захисту прав людини та зміцнення громадянського суспільства.

Відповідну заяву Дмитро Кулеба зробив під час зустрічі з Директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі. Це трапилось у рамках візиту до Стокгольма.

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Кулеба запропонував створити в Україні хаб ОБСЄ

Очільник Міністерства внутрішніх справ заявив, що в Україні дуже сильне громадянське суспільство.

Ми вважаємо це силою та перевагою нашої країни. Тому ми готові взяти на себе роль регіонального хабу зі зміцнення громадянського суспільства у регіоні Центральної Європи,

– пояснив міністр.

Кулеба запропонував Бюро розглянути можливість проведення в Україні заходів, які б надали майданчик для ефективної взаємодії представників урядів і громадянських суспільств держав регіону.

Саме тому Кулеба пригадав, що серед пріоритетів України будуть й надалі питання:

забезпечення прав та основоположних свобод людини;

верховенства права;

толерантності та недискримінації;

а також продовження розбудови демократичних інституцій.

Також міністр пояснив, що важливо здійснювати зокрема й дистанційний моніторинг у сфері прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Коротко про останні заяви Дмитра Кулеби

Очільник МЗС розповів, що у Стокгольмі на 28 Міністерському засіданні глав дипломатичних відомств країн ОБСЄ провели й окремий захід щодо Кримської платформи. Він називався "Кримська платформа: Рух вперед" й був покликаний презентувати наступні кроки в рамках Кримської платформи.

Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе ввійти до НАТО, коли столиці трьох країн-членів Альянсу змінять свій погляд на відносини з Києвом. Водночас дипломат відмовився сказати, про кого саме мовиться.

Також очільник МЗС розповів, що наразі дипломати різних країн світу обговорюють питання введення санкцій проти Росії. Зокрема й задля стримування Росії від агресії проти України.

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