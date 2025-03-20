Україна хоче підготувати списки об’єктів, по яких Росія не матиме права бити, – Зеленський

Під час розмови з Дональдом Трампом Володимир Зеленський обговорював питання безпеки енергетики та цивільної інфраструктури. Тому Україна хоче підготувати список об'єктів, по яких Росії заборонять завдавати ударів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час Zoom-брифінгу з журналістами, який транслювали в ефірі телемарафону.

Важливо Припинення вогню, Курська операція та ЗАЕС: основні заяви Зеленського після дзвінка з Трампом

Україна хоче підготувати список заборонених цілей для Росії

Журналісти поцікавилися у Володимира Зеленського, як буде відбуватися спостереження за порушенням припинення вогню з боку Росії, адже агресор, очевидно, вдасться до таких кроків, та як реагуватиме Україна на такі удари.

У відповідь Володимир Зеленський наголосив, що не знає деталей розмови Трампа з Путіним, а якби був присутнім на ній – то зміг би пояснити деякі деталі. Водночас під час своєї розмови з американським лідером він зауважив, що обговорював питання заборони завдати ударів по енергетичних та цивільних об'єктах. Ба більше, Україна хоче підготувати список цілей, по яких Росії буде заборонено бити.

Бажано, щоб ми підготували списки об'єктів чи форматів, проти яких, як ми бачимо, не може бути застосована далекобійна зброя Росії, тому що ми вважаємо, що ці об'єкти входять до списку об'єктів енергетичної інфраструктури та іншої цивільної,

– наголосив Зеленський.

Український гарант додав, що зробити це буде не так складно, адже Україна знає всі об'єкти, які належать до такої інфраструктури і які атакує Росія.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що Трамп цікавився Запорізькою АЕС під час телефонної розмови. За його словами, обговорювалося питання відновлення ЗАЕС, яке перебуває під тимчасовою окупацією, та можливість модернізації за участі США.