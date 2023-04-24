Україна "хотіла вдарити по Москві, але відмовили США": в ОП прокоментували чергову "сенсацію"

Видання Washington Post нещодавно опублікувало матеріал про те, що начебто Україна "планувала" на річницю повномасштабного вторгнення вдарити по Москві. У ЗМІ зазначили, що цього не відбулося, бо нібито завадили США.

Цю статтю прокоментував радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він заявив, що такі матеріали формують неправильну думку про Україну в західному суспільстві. Ба більше, він закликав не влаштовувати політичні ігрища, коли в нашій країні йде війна і гинуть люди.

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У Офісі Президента розкритикували статтю Washington Post

Михайло Подоляк наголосив, що Україна не мала намірів робити удари по Москві, оскільки це жодним чином не вплинуло б на хід воєнних дій на території нашої країни. Крім цього, за його словами, такі матеріали виставляють Україну "нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю". Також радник Офісу Президента зауважив, що українське командування "підходить до війни із залізною математичною логікою".

Нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд,

– підкреслив Подоляк.

Це, на його думку, є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат української армії.

Що стверджували у скандальній статті Washington Post

У виданні стверджували, що очільник ГУР МО Кирило Буданов нібито наказав одному зі своїх офіцерів "готуватися до масових ударів 24 лютого по Росії з усім, що є у відомства". Журналісти видання посилалися на "секретні доповіді США". Ба більше, ЗМІ заявило й про те, що офіційні особи начебто навіть міркували про удар по портовому Новоросійську. Мовляв, він мав би продемонструвати здатність України завдавати ударів глибоко всередині ворожої території.

У Вашингтоні натомість начебто таємно стежили за планами українців, щоб не спровокувати агресивну відповідь з боку Кремля. Журналісти також кажуть, що Україна прагне начебто перенести бій на територію Росії, однак це все стримується Сполученими Штатами, які намагаються уникнути переростання конфлікту в пряму боротьбу між своїми та російськими військами.

До того ж автори наголошують, що у приватному порядку офіційні особи США та Європи висловлюють своє захоплення Будановим. Але вони також нібито кажуть, що його зухвалість іноді змушує їх нервувати. Як доказ журналісти навели 13 лютого, в день, коли Буданов начебто дав вказівку одному зі своїх офіцерів бути готовими до операції, Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно покинути Росію.

The Washington Post у своєму матеріалі посилається на "анонімні джерела". З огляду на це невідомо, наскільки вони надійні, а інформація від них - перевірена. Авторитетним світовим виданням слід ретельно опрацьовувати такі теми, аби не поширювати фейки й не підігрувати кремлівській пропаганді.