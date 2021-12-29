Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ: Росія вважає його "недоцільним"
29 грудня 2021 , 16:01Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Sergiy Garmash
Українська сторона ініціювала термінове засідання ТКГ. Його хотіли провести у середу, 29 грудня. Водночас країна-агресорка заявила, що це – "недоцільно".
Відповідь Росії оприлюднив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. Він зауважив, що ця ситуація показує, кому що потрібно.
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Відразу видно, кому що потрібно. Ми запросили позачергове засідання ТКГ через порушення режиму припинення вогню. Прийшла відповідь російської сторони: "недоцільно",
– наголосив Гармаш.
Україна ініціює термінове засідання ТКГ
- Виконувач обов'язків першого заступника голови української делегації у ТКГ Андрій Костін розповів, що вже направив листа щодо засідання представникам ОБСЄ.
- Російські окупанти зухвало порушують режим тиші. Саме тому українська сторона ініціювала термінове засідання ТКГ.
Домовленості 22 грудня
- У Міноборони повідомили, що під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились й далі дотримуватися угоди про режим тиші на Донбасі. Формально він діє з липня 2020 року.
- Водночас бойовики регулярно порушують домовленості й відкривають вогонь. Зокрема, бойовики гатять з забороненої зброї.
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