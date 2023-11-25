Україна конвоюватиме кораблі, які йтимуть "зерновим коридором": Зеленський розповів подробиці
Володимир Зеленський виступив на конференції Grain from Ukraine. Він пояснив, як саме Україна забезпечуватиме безпеку "зернового коридору".
Володимир Зеленський заявив, що Україна вважає створення "зернового коридору" без Росії одним з найбільших досягнень за 2023 рік. За його словами, наша держава працює над забезпеченням безпеки тих кораблів, які йдуть цим коридором.
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Про що домовилася Україна
Голова держави повідомив про досягнуту домовленість з партнерами щодо військових кораблів. За допомогою них Україна забезпечить безпеку суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.
Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього,
– сказав Зеленський.
Також президент заявив про ще одну домовленість з союзниками, завдяки якій Одеська область буде захищена додатковими системами ППО. Він назвав ці системи дуже потужними.
Що кажуть про "зерновий коридор"
- Не так давно речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявляв, що цим коридором вже перевантажили близько 1,5 мільйона тонн зерна. За його словами, ЗСУ роблять все необхідне для забезпечення безпеки цивільного судноплавства.
- Раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі 24 Каналу наголосив, що цей коридор продовжує працювати після виходу Росії з зернової ініціативи. Загарбники намагаються вплинути на його роботу, однак Україна працює над ризиками, щоб мінімізувати їх.
- Нагадаємо, капітан 1 рангу запасу ВМС України та стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко повідомив, що Росію вдалося витіснити з нашого узбережжя завдяки західному озброєнню. Але судноплавство за основними шляхами залишається заблокованим.