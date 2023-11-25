Україна конвоюватиме кораблі, які йтимуть "зерновим коридором": Зеленський розповів подробиці

Володимир Зеленський виступив на конференції Grain from Ukraine. Він пояснив, як саме Україна забезпечуватиме безпеку "зернового коридору".

Володимир Зеленський заявив, що Україна вважає створення "зернового коридору" без Росії одним з найбільших досягнень за 2023 рік. За його словами, наша держава працює над забезпеченням безпеки тих кораблів, які йдуть цим коридором.

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Про що домовилася Україна

Голова держави повідомив про досягнуту домовленість з партнерами щодо військових кораблів. За допомогою них Україна забезпечить безпеку суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.

Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього,

– сказав Зеленський.

Також президент заявив про ще одну домовленість з союзниками, завдяки якій Одеська область буде захищена додатковими системами ППО. Він назвав ці системи дуже потужними.

Що кажуть про "зерновий коридор"