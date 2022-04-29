Україна лише обороняється: у Міноборони просять не поширювати заклики атакувати інші країни

Ганна Маляр розповіла, що станом на 28 квітня бої тривають переважно на Сході та Півдні. Водночас Росія завдає ракетні удари фактично по всій території України.

Заступниця міністра оборони Маляр в ефірі національного телемарафону наголосила, що на Сході та Півдні ситуація змінюється дуже динамічно. Хоча російські загарбники й активізувалися, герої ЗСУ потужно чинять опір, повідомляє 24 канал.

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Українським захисникам та захисницям вдається повертати під контроль частину населених пунктів. Зокрема, на Слобожанському напрямку.

Окрім того, за словами Маляр, наразі вже вдалося більш-менш збагнути ситуацію у Придністровському регіону Молдови. Там Росія продовжує провокації. Країна-окупантка розгорнула інформаційну кампанію. Росія хоче ввести в оману місцевих жителів, що начебто Україна збирається вчиняти певні провокації та обстрілювати ці території.

Маляр звернулася до українців, аби вони публічно не підтримували такі ідеї.

Тому що у нас з'являються зараз у гарячих головах ідеї про те, що можна зробити і які військові дії провести на території іншої держави. Україна не заходить на території інших держав. Україна виключно веде оборону власної території,

– наголосила заступниця міністра оборони.

Заява ОП

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – заявив, що в Україні військове керівництво добре розуміє, які є ризики з боку невизнаного Придністров'я.

За словами Подоляка, ці території завжди розглядали як певний плацдарм. Звідти можуть бути певні ризики для двох областей України. Мовиться про Одеську та Вінницьку.

Подоляк запевнив, що там все продумано. Зокрема, мовиться про оборону та розвідувальні дані.

Радник глави ОП також зауважив: якщо невизнане Придністров'я втягнуть у війну з Україною, його територію чекатиме ізоляція та знищення.

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