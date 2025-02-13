Україна матиме місце за столом будь-яких мирних переговорів разом з Росією, – Трамп

Дональд Трамп увечері 13 лютого визнав, що Україна братиме участь у перемовинах з Росією на рівних. Принаймні, можна зрозуміти, що про закулісні перемовини з Путіним не йдеться.

Про це пише 24 Канал з посиланням на AFP. Після розмови Трампа і Путіна багато хто у світі сказав, що Україну скинули з рахунків. А злочинця Путіна ніби повернули у цивілізований світ. Тож лідер США, імовірно, вирішив відреагувати на ці закиди.

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Що заявив Трамп

Він сказав, що Україна буде частиною будь-яких переговорів щодо припинення війни з Росією.

А ще хоче повернути Росію до G7. Цікаво, що під час розмови з Путіним сторони говорили про економіку. Але не відомо, чи йшлося про таке тріумфальне повернення Кремля на світову арену.

Цікаво! Ще увечері 12 лютого Трамп говорив, що не бачить загрози у діалозі з Росією без участі Зеленського.

Останні новини про мирні переговори між Україною та Росією

14 лютого Зеленський на полях Мюнхенської конференції зустрінеться з американською делегацією. До її складу увійдуть Джей Ді Венс і Марко Рубіо. Йтиметься про обговорення початку перемовин. Журналісти вже припустили, що США будуть тиснути на Київ. Нещодавно Зеленський говорив, що робитиме в такому випадку.

Піт Гегсет сказав, що США можуть застосувати як батіг, так і пряник. І запевнив: ані Зеленський, ані Путін не отримають усе, що хочуть. Також він вважає, що для початку переговорів щодо України не потрібні поступки від Росії, а що переговори з Путіним ведуться з позиції сили. На думку Гегсета, перемовини з Путіним і "швидкий поштовх до миру" не є зрадою України.

Кіт Келлог заявив, що втрата Україною територій може бути зафіксована в спеціальному договорі. Але цей документ не означатиме визнання окупованих земель російськими.

Трамп і Путін зустрінуться, але дата ще не відома. Це точно станеться у якійсь третій країні, але достеменно не відомо, чи буде це Саудівська Аравія. Потім можуть відбутися зустрічі у Росії і США. Втім, за словами Пєскова "помічники та відомства" вже почали готувати візит.

За даними Financial Times, Трамп і Путін можуть спробувати забезпечити припинення вогню до Великодня або 9 травня.