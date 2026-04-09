Як Україна довела свою силу і стала потрібною світу

Коли у жовтні 2024 року я казав, що нам треба вчитися жити так, ніби США не існує, – мене брали на кпини. Про це пише Сергій Притула.

Моя ж логіка була проста – ми мали наростити свої спроможності настільки, щоб у разі відсутності американської допомоги ми не відчули цього критично на полі бою.

І станом на квітень 2026 року ми бачимо, що квітково-букетний період відносин між країнами вже давно минув. Добре, що частину важливої номенклатури купує і оплачує для нас Європа. За це їм велика вдячність. Ця допомога дійсно є дуже важливою.

Але!

За цей період ми таки наростили власні спроможності. Тепер на фронті озброєння та військова техніка українського виробництва становлять не 40%, а під 60%.

Днями я сказав, що світ сильно змінився і незабаром Україна буде визначати, якими будуть військові альянси майбутнього. Бо тільки Україна показала світу, як можна гатити другу армію на планеті. Це Україна загнала військово-морський флот Росії під шконку. Тільки Україна, не маючи переваги у повітрі, розвалила 40% експортних потужностей для російської нафти.

Тепер читаю, що Кіт Келлог (колишній спецпосланець президента США) заговорив про створення альтернативи НАТО за участі… України.

У мене немає сумнівів, чому в його списку поряд зі США, Японією, Німеччиною, Австралією та Польщею з'явилася Україна. Бо Україна – це експортер майбутньої безпекової архітектури світу. Бо вже довела свою силу у світі, де слабаків ніхто не поважає.

Нас не сприймали серйозно, ігнорували, не хотіли брати в НАТО. Зараз знімають капелюха перед нашим досвідом і бажають із нами мілітарних альянсів. Пригадаєте ще колись мої слова. Настане день, і Україна буде не просити, а надавати іншим країнам гарантії безпеки.