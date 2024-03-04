Допомога може закінчитись: заступник командира 3 ОШБр пояснив суть загальної мобілізації

Україна має мобілізувати всі свої ресурси, аби перемогти у війні з Росією. Це необхідність, адже допомога від союзників може закінчитись.

Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Він наголосив, що ідеться не лише про мобілізацію до лав ЗСУ.

Дивіться також Переговори про закінчення війни у 2022 році: WSJ розповіло, які умови висувала Росія

Сьогодні нам потрібна загальна мобілізація. І я зараз не про чоловіків, які мають йти в армію,

– зазначив Максим Жорін.

За його словами, Україна має мобілізувати всі свої ресурси, всі можливості, всі виробництва.

"Суспільство має мобілізуватись – в сенсі спільно працювати на перемогу", – додав він.

Жорін також заявив, що потрібно усвідомити, що рано чи пізно вся допомога нам з інших держав може закінчитись.

"Коли ми зможемо розраховувати виключно на себе, то і жалітись будемо виключно собі", – додав він.

До теми Призов у березні: які спеціальності потрібні ЗСУ, категорії чоловіків, яких мобілізують

Мобілізація в Україні: актуально про головне