Допомога може закінчитись: заступник командира 3 ОШБр пояснив суть загальної мобілізації
Джерело:Максим Жорін
Україна має мобілізувати всі свої ресурси, аби перемогти у війні з Росією. Це необхідність, адже допомога від союзників може закінчитись.
Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Він наголосив, що ідеться не лише про мобілізацію до лав ЗСУ.
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Сьогодні нам потрібна загальна мобілізація. І я зараз не про чоловіків, які мають йти в армію,
– зазначив Максим Жорін.
За його словами, Україна має мобілізувати всі свої ресурси, всі можливості, всі виробництва.
"Суспільство має мобілізуватись – в сенсі спільно працювати на перемогу", – додав він.
Жорін також заявив, що потрібно усвідомити, що рано чи пізно вся допомога нам з інших держав може закінчитись.
"Коли ми зможемо розраховувати виключно на себе, то і жалітись будемо виключно собі", – додав він.
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