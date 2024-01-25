Україна має право на знищення засобів нападу агресора, – заява командувача Повітряних сил

Командувач Повітряних сил Микола Олещук відреагував на гучні події 24 січня та сплеск активності російської пропаганди. За його словами, ПС захищатимуть громадян України.

Іще командувач ПС підкреслив, що його підлеглі працюють постійно. Зокрема, щойно відбили атаку "Шахедів", про що детально розкажуть зранку.

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Росія хоче дискредитувати Україну перед світом

Протягом дня 24 січня 2024 року несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію – намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і право на знищення засобів повітряного нападу агресора,

– написав Олещук.

Він підкреслив, що багато українських міст і сіл щодня і щоночі перебувають під обстрілами російських ракет, бомб та дронів. Це Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони. Тож ПС "роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі".

Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з'являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає!

– емоційно висловився командувач Повітряних сил.

Наостанок він зауважив, що ПС "били, б'ють і битимуть ворога, де б він не був, захищатимуть наших громадян від терористичних атак ворога!".

Росія звинувачує Україну в обстрілах, а сама атакує постійно