Україна має залишатися партнером в транзиті газу, – Меркель на зустрічі з Байденом

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 12 червня зустрілась з президентом США Джо Байденом. Політики обговорили питання газопроводу "Північного потоку-2", а також значення України.

Ангела Меркель та Джо Байден поспілкувались у Великій Британії. Зустріч відбувалась в рамках саміту "Великої сімки", який стартував 11 червня.

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Меркель прокоментувала роль України в транзиті газу

Канцлерка Німеччини зазначила, що під час обговорення з президентом США Джо Байденом будівництва газопроводу "Північний потік-2" відбулись "хороші, конструктивні переговори".

Для нас обох життєво важливо, щоб Україна і далі була партнером по транзиту природного газу,

– заявила Ангела Меркель.

Також канцлерка заявила, що 15 липня відвідає Вашингтон. Там вона детальніше поговорить в Джо Байденом.

До речі, перед цим ЗМІ повідомили, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Штати, аби знайти компроміс у дискусіях щодо "Північного потоку-2". Проте тоді точна дата візиту не була відома.