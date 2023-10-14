Одного дня ми побачимо це в новинах, – Ступак пояснив складність виготовлення далекобійних ракет

Днями Михайло Подоляк заявив, що Україна має експериментальні зразки далекобійних ракет, що здатні уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів. Однак для того, щоб вони з'явилися на озброєнні ЗСУ, потрібні великі інвестиції.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він впевнений, що попри значні виклики, українські далекобійні ракети ще візьмуть участь у теперішній війні.

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Виклики ракетобудування

Головна проблема у виробництві ракетного озброєння полягає в потребі масштабувати виробництво.

"Уявімо, що було зроблено перший екземпляр ракети. Це чудово, але тепер його треба випробувати. Зразкового екземпляру недостатньо, щоб після одного успішного випробування починати серію. Адже під час випробувань будь-якої нової зброї постійно виникають проблеми", – наголосив колишній службовець.

Іван Ступак про виклики перед ракетною програмою України

Це може бути недостатня точність ракети чи проблема з окремими деталями, які впливають на її політ. Після того, як ці проблеми виявляють, розробник має допрацювати свій виріб. Водночас масштабування виробництва коштує значних грошей, яких Україна наразі не має.

: Україна витрачає на оборонні потреби всю дохідну частину свого бюджету, яка становить понад 50% від усіх витрат (1 685 млрд гривень). Водночас усі невійськові бюджетні видатки покриваються завдяки макрофінансовій допомозі партнерів.

Ще одним викликом у виготовленні власних ракет є можливість Росії завдавати ракетних ударів по всій території України. І Росія використовує цю можливість, атакуючи українські промислові об’єкти, про що у вересні відкрито заявив Олексій Данілов.

"Однак, попри ці виклики, я вірю, що українській оборонній промисловості вдасться масштабувати виробництво далекобійних ракет. Одного дня ми побачимо в новинах, що українські ракети долетіли до російських військових об’єктів", – переконаний Ступак.

Якою далекобійною зброєю володіє Україна зараз