Україна може отримати 1,8 мільйона снарядів у межах "чеської ініціативи", – Зеленський

Володимир Зеленський висловився про ініціативу зі снарядами, яку започаткувала Чехія. За словами президента, у межах цієї співпраці наша держава може отримати 1,8 мільйона одиниць артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом у Празі.

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Що сказав Зеленський про "чеську ініціативу" зі снарядами

Володимир Зеленський зауважив, що минулого року Чехія сильно допомогла Україні зі снарядами до артилерії.

Ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми обговорювали – 1,8 мільйона снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що 5 травня у нього буде зустріч з оборонними компаніями Чехії. За словами президента, обидві сторони готують ще конкретику щодо артилерійських боєприпасів для нашої держави.

Президент Чехії Петер Павел, своєю чергою, сказав, що завдяки чеській ініціативі співвідношення по снарядах на фронті між Україною та Росією зменшилося до 1:2, на користь ворога.

"Чеська республіка намагається постачати боєприпаси, це наша ініціатива. Ми робимо все, щоб на полі бою Росія не була настільки успішною. Ми знаємо, що завдяки нашій ініціативі вдалося змінити ситуацію у снарядах України до Росії до 1:2", – сказав чеський лідер.

До слова, раніше Петер Павел заявляв, що Чехія продовжить ініціативу з постачання Україні великокаліберних боєприпасів, яка до цього була чинна до квітня 2025 року. У межах ініціативи вже було надано щонайменше 1,6 мільйона снарядів для потреб нашої держави.