Стали рішучішими: чому США та Швеція заговорили про передачу потужної зброї Україні

Західні ЗМІ пишуть, що у Білому домі можуть прийняти рішення про передачу Україні ракет ATACMS. Також є інформація, що ЗСУ можуть отримати від Швеції винищувачі Gripen. Прийняття державами таких рішень мають свої причини.

Швеція, яка готується до вступу до НАТО, має дві причини, щоб передати Україні винищувачі Gripen. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Швеція на шляху до НАТО

Рейтерович вважає, що насамперед Швеція готова надати винищувачі Gripen, бо незабаром стане членом НАТО. Це означає, що після входження до Альянсу у державі розпочнеться трансформація Збройних сил.

Тому певна кількість літаків може просто звільнитись. Оскільки зараз Швеція сама думає про свою оборону, а потім буде мовитись про колективну оборону. Вони можуть запропонувати свої аеродроми для розміщення літаків з інших країн Альянсу, щоб прикрити північний фланг і вчасно реагувати на загрози, які буде створювати Росія,

– припустив він.

Також Швеція спостерігає, як поводить себе Росія, яка ситуація на фронті, та розуміє, що Україні вкрай необхідні літаки.

У США змінюється ставлення

На думку політолога, США намагались натякати Росії, що поки вони не передають потужну зброю для України у великій кількості, то вони можуть уникнути ескалації. У такий спосіб Штати хотіли схилити Кремль завершити війну проти України. Однак окупанти не зробили висновків. Ймовірно, американці змінили своє ставлення до подій та зрозуміли, що Росія самостійно не завершить війну. Тому американці можуть прийняти рішення про передачу ATACMS.

Також адміністрація Білого дому приймає такі рішення на фоні певних змін, які відбуваються на фронті, успіхів ЗСУ. Очевидно, у Штатах вважають контрнаступ ЗСУ успішним.

Мені здається, що історія з ATACMS зокрема про зернову угоду. Це такий натяк, що "ви все одно не хочете у неї повертатися, відновлювати", що створює глобальні ризики для усієї системи економічних, гуманітарних відносин. Тоді Україна отримає ту зброю, яку давно просила. "Ми не будемо звертати увагу на ваші застереження про "червоні лінії",

– додав Рейтерович.

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