Працюють по кораблях і не лише: які завдання здатні виконувати Mirage, які може отримати Україна
Грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації. Серед них – 24 літаки Mirage, які за згодою Франції можуть передати Києву. Проте окрім згоди, весь льотний склад повинен пройти навчання, аби виконувати завдання на літаках.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, цілком імовірно, що українські льотчики вже можуть навчатися у Франції на Mirage. Оскільки Париж, як і багато інших країн, входить в авіаційну коаліцію.
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Які завдання здатні виконувати Mirage
Військовий експерт зазначив, Україна може використовувати французькі Mirage для виконання бойових завдань по землі, запускати крилаті ракети, як-от SCALP, Storm Shadow, та планувальні бомби HAMMER.
Цікаво! У Греції також планують розпродати 32 літаки F-16. Профільні оборонні грецькі видання пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16 або ж отримати їх іншим способом.
Водночас відкритим залишається питання термінів. Адже грецькі Збройні сили планують переозброїти до 2030 року. І не раніше 2028 року Афіни отримають свої перші F-35.
"Можна 2 ескадрильї морської авіації передати під керівництво Військово-морських сил ЗСУ. Там би вона непогано почувалася", – сказав Світан.
Винищувачі Mirage мають чудове озброєння та локатори, які бачать на фоні землі та моря. Тобто літаки здатні працювати по ворожих кораблях та наземних засобах ураження.
До України невдовзі можуть прибути F-16
- Данський міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Данія першою передасть Україні винищувачі F-16. Передача шістьох літаків може відбутися вже цього літа.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна надасть Україні 24 літаки F-16. Проте швидкість передачі залежить від підготовки українських пілотів, технічного персоналу та інфраструктури.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2024 році Україна може отримати 10% від необхідної кількості винищувачів.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що винищувачі F-16 не "срібна куля", тобто не є легким розв'язанням важкої проблеми. За його словами, жоден вид озброєння сам по собі не може розв'язати військовий конфлікт.