НАТО розглядає надання Україні винищувачів МіГ-29 і F-16, – Bloomberg

Україна може вперше отримати від країн НАТО винищувачі. У НАТО розглядають передачу Україні радянських літаків класу МіГ-29 та більш сучасних винищувачів F-16.

Про це пише адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс в колонці для Bloomberg. За його словами, лідери в країнах НАТО повернулися до розгляду можливості надання Україні винищувачів.

До теми Повинні давати зброю Україні: Столтенберг пояснив, чому НАТО не може допустити перемоги Путіна

Без допомоги НАТО повітряна боротьба триватиме на користь Росії

Лідери країн НАТО переглядають ідею, від якої відмовилися в перші дні війни щодо надання Україні літаків.

Як повідомив Ставрідіс, наразі обговорюється надання Збройним Силам України або винищувачів МіГ-29 радянських часів, або навіть надлишків американських F-16 – простих в освоєнні багатоцільових винищувачів.

Автор колонки наголошує, що без допомоги НАТО повітряна боротьба триватиме на користь Росії.

З сухопутною війною на користь України та жорстокою повітряною війною на користь Росії найкращим варіантом для Заходу буде значно збільшити допомогу Україні з боку повітряної війни у конфлікті,

– зазначив Джеймс Ставрідіс.

На його думку, передача Україні більше інструментів для закриття власного неба може стати ключем до того, щоб змусити росіян остаточно почати переговори.

Україна просить літаки, щоб захиститися від ракетних атак Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Україна просила союзників надати сучасні літаки, щоб власноруч захиститися від ракетних ударів Росії. Україна досі не отримувала літаків, адже партнери бояться спровокувати Росію.

Безкоштовно передати винищувачі МіГ-29 Україні була готова Польща. Та, за даними ЗМІ, на рішення Польщі вплинув Китай, який тиснув на США.

Україна вже відібрала групу льотчиків, які готові навчатися пілотувати сучасні винищувачі. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що тепер справа за партнерами.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що оптимістично налаштований щодо передачі Україні винищувачі F-16, F-15 або Gripen. Резніков повідомляв, що є шанс, що українські льотчики почнуть опановувати сучасну генерацію літаків.

Заяві глави Міноборони передувало те, що Палата представників ухвалила рішення про виділення 100 мільйонів доларів на навчання військових пілотів України.

Дізнайтесь більше – у США відповіли, коли зможуть надати Україні свої винищувачі: дивіться відео