Україна може отримати від Пентагону дрони Grey Eagle: у чому їхня перевага

Добре знайомий нам "Байрактар" літає на висоті 5 кілометрів і може перевозити 40 кілограм – умовно, це дві протитанкові ракети. Але, щоб вразити ціль, турецькому БПЛА потрібно спуститися, адже із максимальної висоти він не стріляє.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що американський Grey Eagle несе на собі ракети Hellfire – набагато сучасніші боєприпаси.

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Павло Нарожний пояснює, що він літає на висоті 8 кілометрів – така висота, це стеля ППО середньої дальності.

"Ці безпілотники можна збивати, але це набагато складніше зробити, аніж поцілити у "Байрактар". Якщо оцінювати ударні складові – то американський БПЛА набагато потужніший та просунутий", – резюмує фахівець.

Павло Нарожний оцінив Grey Eagle: дивіться відео

Не важко здогадатися, чому нам не дають Grey Eagle: цілком ймовірно, він буде виконувати задачі на лінії зіткнення, або ж у ворожому тилу. Якщо ми будемо застосовувати їх досить активно, то є шанс, що росіяни бодай один із БПЛА зіб’ють та отримають доступ до нових технології – а особливо, до радарів.

Grey Eagle можуть змінити хід війни

У зверненні Сенату мовиться, що ця техніка має потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України.

За інформацією ЗМІ, декілька сенаторів Конгресу США просять адміністрацію Байдена переглянути своє рішення щодо постачання в Україну розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle – надати дрони.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що США не нададуть Україні безпілотники Gray Eagle MQ-1C. У Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.