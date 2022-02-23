Україна може розбудити головний страх Путіна
Санкціями Путіна не зупинити, на жаль. Росія – економічно самодостатня країна. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.
Чому санкції не зупинять загарбників
Сильних збитків (Росії – 24 канал) могла би завдати відмова Заходу від купівлі вуглеводнів та інших природних ресурсів, але й цей удар не буде смертельним.
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Думаю, певний ефект можливий ще від припинення експорту електроніки в РФ, але тут все-таки основна частина йде з Азії, тому результат буде обмежений.
Єдиний шанс на падіння Кремля
Єдине, що може загрожувати путінському режиму, – повстання. І треба робити все, щоби його наблизити. Впливати на внутрішньоросійський порядок денний.
Так, цілком імовірно, що це станеться після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та великих людських втрат росіян.
Але в будь-якому разі Україні треба бути активним гравцем, а не розраховувати, що все станеться само собою.
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Занепад путінського режиму можливий лише після повстання в Росії / Фото "Народної правди"
Чого боїться Путін
Дам небезпечну пораду – стріляти частіше. Але це може спровокувати розширення агресії, хоча саме цього Путін боїться найбільше.
Тут треба зважувати ризики, і керівництво країни (України – 24 канал) має обирати – намагатися відсидітися чи битися.
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