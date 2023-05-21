У ЗСУ не виключають можливості виходу з Бахмута: від чого залежатиме рішення

Україна не виключає такого розвитку подій, що ЗСУ доведеться вийти з Бахмута. Проте таке рішення буде ухвалювати командування з огляду на обставини.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону розповів, від чого залежатиме рішення, відводити українські війська з Бахмута чи ні. Про це пише 24 Канал.

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У яких випадках ЗСУ можуть відійти з Бахмута

Сергій Череватий пояснив, що будь-яке рішення щодо міста, де відбуваються бої, залежить від ситуації, доцільності цього рішення, а також від наших сил та засобів.

Відхід з міста чи його оборона – це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності й збереженням своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування, яке за понад рік війни показало, що завжди приймає вірні рішення,

– сказав Череватий.

Він наголосив, що навіть у випадку відходу з Бахмута, це дозволить завдати ворогу ще більшу шкоду і за потреби повернути ці позиції.

Україна має безпечний шлях відходу з Бахмуту

Сергій Череватий розповів, що українські військові мають безпечний шлях на випадок можливого відходу з Бахмута. Також наші захисники мають шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.

У нас завжди була можливість доставляти туди все необхідне, навіть у найкритичніші дні, прокладати додаткові шляхи сполучення і забирати поранених. Така ситуація залишається і зараз,

– наголосив він.

Відходом з Бахмута наразі не пахне: Україна наближається до оточення міста