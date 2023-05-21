У ЗСУ не виключають можливості виходу з Бахмута: від чого залежатиме рішення
Україна не виключає такого розвитку подій, що ЗСУ доведеться вийти з Бахмута. Проте таке рішення буде ухвалювати командування з огляду на обставини.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону розповів, від чого залежатиме рішення, відводити українські війська з Бахмута чи ні. Про це пише 24 Канал.
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У яких випадках ЗСУ можуть відійти з Бахмута
Сергій Череватий пояснив, що будь-яке рішення щодо міста, де відбуваються бої, залежить від ситуації, доцільності цього рішення, а також від наших сил та засобів.
Відхід з міста чи його оборона – це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності й збереженням своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування, яке за понад рік війни показало, що завжди приймає вірні рішення,
– сказав Череватий.
Він наголосив, що навіть у випадку відходу з Бахмута, це дозволить завдати ворогу ще більшу шкоду і за потреби повернути ці позиції.
Україна має безпечний шлях відходу з Бахмуту
Сергій Череватий розповів, що українські військові мають безпечний шлях на випадок можливого відходу з Бахмута. Також наші захисники мають шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.
У нас завжди була можливість доставляти туди все необхідне, навіть у найкритичніші дні, прокладати додаткові шляхи сполучення і забирати поранених. Така ситуація залишається і зараз,
– наголосив він.
Відходом з Бахмута наразі не пахне: Україна наближається до оточення міста
- Ситуація у місті досі складна – там продовжуються запеклі бої. Проте 21 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують просуватись по фалангах передмістя Бахмута і наближаються до взяття міста-фортеці у тактичне оточення.
- Він пояснив, що якщо ЗСУ зможуть оточити місто, наші війська зможуть контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавить росіян контролю за підступами до міста і дасть нашим захисникам певні тактичні переваги.
- Нагадаємо, що близько тижня тому українські військові відтиснули росіян у районі Богданівки. Це дозволяє ЗСУ контролювати дорогу на Часів Яр – важливий шлях для постачання та підкріплення українських сил.