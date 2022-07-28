Україна може відкинути окупантів на лінію 23 лютого до кінця року: Ходжес назвав умову

Українські військові зможуть відкинути російських окупантів на лінію 23 лютого до кінця цього року, але за однієї умови.

Її озвучив колишній командувач військами США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес. Він наголосив, що для цього потрібно налагодити швидкі постачання озброєння.

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Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне, більш швидкими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України,

– сказав генерал.

Ходжес також вважає, що активні бойові дії триватимуть і взимку, а ЗСУ зможуть звільнити південь за наявності потрібного озброєння, зокрема далекобійної зброї.

Однак генерал додав, що наразі потрібно також поліпшити логістичні мережі всередині України і, можливо, залучити комерційні компанії з США або Великобританії.

Головне про контрнаступ України

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому контрнаступ наших захисників може відбутись не у короткотерміновій перспективі. У МВС також наголошували, що без важкого озброєння ми можемо забути про контрнаступ.

Водночас Україна продовжує отримувати зброю та боєприпаси до неї від усього світу. На деяких із них залишили послання російським загарбникам. Мовляв, щоб помститись за те, що вони вчинили раніше.

Іноземне озброєння уже суттєво змінило ситуацію на фронті. Нашим воїнам вдалося зрівноважити сили з ворогом.

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