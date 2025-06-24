Якщо не лишиться інших варіантів: Україна здатна відновити свою ядерну програму

Україна має технічні можливості для відновлення ядерної зброї. Проте запуск такої програми є політичним питанням і залежить від ставлення західних партнерів.

Такий крок можливий лише в майбутньому, якщо всі інші варіанти гарантування безпеки буде вичерпано. Детальніше про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

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За якої умови Україна може відновити ядерний потенціал

Експерт із ракетобудування Володимир Горбулін заявив, що Україна, Польща та країни Балтії могли б об'єднати зусилля для створення ядерної зброї, охопивши зоною її дії всю Європу. На думку Дмитра Жмайла, відновлення ядерної програми України є реальною можливістю. Проте наразі це залишається лише на рівні гіпотези. Україна ще з радянських часів зберігає потужну конструкторську школу.

Горбулін – людина, яка була дотична та інтегрована в аерокосмічну галузь – точно розуміє, про що говорить,

– додав він.

Україна теоретично здатна розробити не лише окремі елементи, а й повноцінну ядерну бомбу, подібну до американських зразків із потужним зарядом.

Однак це питання не лише технічне, а й політичне. Поодинокі заяви лунали і в середовищі ЄС, і в НАТО. Проте наразі вони не мають системного характеру. Старі запобіжники, встановлені після Другої світової війни, Росія практично зруйнувала. Тепер дедалі частіше на перший план виходить "право сильного", – той, хто має більшу військову силу, той має й гарантії безпеки.

На питання, чи можливе повернення до ядерного статусу вже зараз, Жмайло відповідає скептично. На його думку, після безпрецедентного тиску на Україну в 1990-х роках, що призвів до підписання Будапештського меморандуму, тема ядерної зброї залишалася табу. Західні партнери навіть під час повномасштабного вторгнення просили не порушувати цю тему. Згодом почалися різні викручування: нібито це було не зобов'язання, а лише декларація.

Президент Зеленський неодноразово говорив про Будапештський меморандум як про фатальну помилку – катастрофу для України. Після 2022 року стало зрозуміло, що попередні міжнародні правила більше не працюють.

Україна воює вже з двома ядерними державами – Росією та Північною Кореєю, а Іран і Китай сприяють агресору. Тому, за словами Жмайла, не можна виключати сценарій, за якого Україна розгляне можливість відновлення ядерного потенціалу.

Теоретично у майбутньому такий сценарій можливий, якщо буде зрозуміло, що всі варіанти вичерпані. Чи можливо це завтра, чи цього року, чи наступного? Думаю, ні,

– наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Горбулін, найімовірніше, говорив саме про технічну можливість – про наявність фахівців, знань і виробничої бази. Однак запуск ядерної програми – це складний процес, який неможливо приховати від західних партнерів. Тому такий крок, якщо й буде колись зроблений, має бути щонайменше погоджений із країнами Заходу.