Росіяни розуміють лише силу: військовий сказав, що потрібно ЗСУ, щоб вигнати ворога

Якщо не буде людей, які ухиляються та чекають поки на голову впаде російська ракета, як це нещодавно відбулося у Львові та Полтаві, де загинули ні в чому невинні українці, тоді у нас вистачить ресурсу, щоб вигнати ворога.

Таку думку 24 Каналу висловив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Якби Сили оборони мали дещо більше сил та засобів під Покровськом, то влаштували б котел для ворога, у якому він або звариться, або здасться в полон.

Важливо У 59 ОМПБр сказали, чи є загроза оточення для ЗСУ на Покровському напрямку

Як Україна може вибити росіян зі своїх територій

За словами військового, необхідно, щоб в Україні залишилося якомога менше байдужих людей до російсько-української війни.

"В армії не потрібні ті, кого притягнули силою і вони вже бояться будь-якого звуку <..> Безумовно, життя кожного українця дорогоцінне, одне. При цьому, треба розуміти, як ти живеш, для чого й заради кого", – наголосив Цехоцький.

Що стосується ворога, він розуміє лише силу. Все інше – не може осмислити. Після нашої перемоги потрібно буде наголошувати на певних правках в історії, аби росіяни знали про історію заснування Русі, часи Радянського Союзу, скількох закатували та розстріляли через те, що вони комусь просто не сподобалися.

Потенціал Сил оборони переважає росіян, хоч ті й мають більше техніки та особового складу, у десятки разів. Офіцер 59 ОМПБр у захваті від окремих молодих полковників та генералів. За його словами, за 10 років війни вони настільки виросли, що стали справжніми полководцями.

З ними реально не страшно йти в бій. Багато таких я знаю особисто, але не хочу називати прізвища. Офіцери, які прийшли солдатами, стали вмілими командирами й професіоналами своєї справи, які хвилюються за свій особовий склад та вболівають за нього,

– підкреслив військовий.