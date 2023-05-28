Чи візьмуть Україну в НАТО з окупованими територіями: ймовірність такого сценарію

NYT пише, що Україна може стати членом НАТО разом з тимчасово окупованими територіями. Як історичний приклад – Західна Німеччина. Утім, такий сценарій малоймовірний для України.

Таку думку припустила 24 Каналу народна депутатка Катерина Бобровська. Вона пояснила першочергові задачі.

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Для України інше питання

Катерина Бобровська зазначила, що приклад з Німеччиною – дві різні країни, які одна одну визнавали і вже за їхнього об'єднання був вступ в Альянс. В України інша ситуація і маса викликів за умов деокупації територій з 2014 року.

В нас питання економічної спроможності та людського ресурсу. Питання екологічного ресурсу в плані знищення земель. Так, це міг бути ідеальний план, але я в нього не вірю,

– відзначила вона.

Наразі розвиток подій залежить від українського контрнаступу, який чекають партнери так, як Україна у свою чергу чекає певних рішень на саміті у Вільнюсі.

"Для нас стоїть питання, по-перше, відвоювання своїх територій. Давайте не будемо заганяти себе в ілюзії. Я ставляюся скептично, зважаючи як США – приклад, за яким слідуватимуть інші країни і німці не готові нам сьогодні показати будь-які формати членства в Альянсі", – додала Бобровська.

Україна в НАТО: останні новини

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами заявив, що амбіції України не змінилися, але членство буде тоді, коли дозволить безпекова ситуація.

Парламентська асамблея НАТО визнала російський режим рашизмом. Цьому рішенню передувала палка дискусія і не всі делегації підтримали правку.

Україна здійснюватиме оборонні закупівлі за стандартами НАТО. Відповідну процедуру вже схвалив Кабінет Міністрів. Зокрема, закупкою озброєння та військової техніки для ЗСУ займатиметься Агенція оборонних закупівель.