Чи візьмуть Україну в НАТО з окупованими територіями: ймовірність такого сценарію
NYT пише, що Україна може стати членом НАТО разом з тимчасово окупованими територіями. Як історичний приклад – Західна Німеччина. Утім, такий сценарій малоймовірний для України.
Таку думку припустила 24 Каналу народна депутатка Катерина Бобровська. Вона пояснила першочергові задачі.
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Для України інше питання
Катерина Бобровська зазначила, що приклад з Німеччиною – дві різні країни, які одна одну визнавали і вже за їхнього об'єднання був вступ в Альянс. В України інша ситуація і маса викликів за умов деокупації територій з 2014 року.
В нас питання економічної спроможності та людського ресурсу. Питання екологічного ресурсу в плані знищення земель. Так, це міг бути ідеальний план, але я в нього не вірю,
– відзначила вона.
Наразі розвиток подій залежить від українського контрнаступу, який чекають партнери так, як Україна у свою чергу чекає певних рішень на саміті у Вільнюсі.
"Для нас стоїть питання, по-перше, відвоювання своїх територій. Давайте не будемо заганяти себе в ілюзії. Я ставляюся скептично, зважаючи як США – приклад, за яким слідуватимуть інші країни і німці не готові нам сьогодні показати будь-які формати членства в Альянсі", – додала Бобровська.Зазначимо, що саміт у Вільнюсі має відбутися влітку. За даними ЗМІ, зараз обговорюють два варіанти перспективи відносин України та НАТО: прийняти частину України до Альянсу, або вивести відносини на новий рівень не надаючи членство.
Україна в НАТО: останні новини
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами заявив, що амбіції України не змінилися, але членство буде тоді, коли дозволить безпекова ситуація.
- Парламентська асамблея НАТО визнала російський режим рашизмом. Цьому рішенню передувала палка дискусія і не всі делегації підтримали правку.
- Україна здійснюватиме оборонні закупівлі за стандартами НАТО. Відповідну процедуру вже схвалив Кабінет Міністрів. Зокрема, закупкою озброєння та військової техніки для ЗСУ займатиметься Агенція оборонних закупівель.