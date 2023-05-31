Україна має право бити по території Росії для самооборони, – уряд Німеччини

Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони. Проте Берлін проти, аби для атак використовували німецьке озброєння.

Позицію уряду висловив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт. Такою заявою він прокоментував атаку дронів у Москві 30 травня.

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Офіційна позиція Німеччини

Хебештрайт заявив, що Україна в умовах повномасштабної війни має право атакувати територію країни-агресора у цілях самооборони. Разом з тим, Німеччина не хоче, аби для цього застосовували зброю їхнього виробництва.

Разом з тим, в Офісі Президента неодноразово заявляли, що Україна не причетна до атаки безпілотників у Москві 30 травня. Михайло Подоляк підкреслив, що Україна має цілі для масштабних ударів на тимчасово окупованих територіях, а столиця Росії – не має стратегічної мети.

В коментарі одному з телеканалів радник голови ОПУ заявив, що Росія чи не щоночі атакує територію України дронами-камікадзе. Подоляк іронічно натякнув, що нині ми живемо в еру штучного інтелекту, тому, можливо, не всі БпЛА, які летять з Росії атакувати Україну, хочуть це робити й повертаються назад.

Як відреагували інші партнери на атаку по Москві

На атаку невідомими безпілотниками по території Москви відреагували також й інші партнери України. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії закликав не спекулювати на тему атаки, адже Україна "має право захищати себе". На його думку, легітимні військові цілі на території Росії є частиною самооборони.

"Він (Київ – 24 Канал) має законне право робити це в межах своїх кордонів, звичайно, але він також має право проектувати силу за межі своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії проектувати силу в самій Україні", – заявив Джеймс Клеверлі.

У США на події 30 травня у Москві відреагували більш стримано. Речник Ради національної безпеки у Вашингтоні заявив, що інформацію щодо атаки безпілотниками у Москві ще збирають, проте "у цілому такі напали всередині Росії не підтримують". Разом з тим, у США наголосили, що Путін може припинити кровопролитну війну у будь-який момент. Для цього достатньо вивести війська з України.