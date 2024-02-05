Україна може докорінно змінити хід війни: як це вже почали реалізовувати

Війна Росії з Україною потребує нових рішень, які можуть суттєво змінити ситуацію. Українська сторона уже зрозуміла, як це можливо зробити та почала поступово реалізовувати план.

Це можна зрозуміти по тому, як яскраво палає "бавовна" у Росії. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу детальніше про те, що саме впливає на хід війни.

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Ефективність дронів у війні

Першу світову війну змінила розробка Великої Британії – танки. Завдяки їм вдалося зламати позиційну війну. У сучасному світі війна стала більш технологічною. І те, що сьогодні може стати справжнім гейм-ченджером, – уже існує. Мовиться про безпілотники.

Вони вже показують ефективність. Зараз в ГУР та СБУ гарна, здорова конкуренція, хто "замочить" більше кораблів чорноморського флоту у Чорному морі. Думаю, вони самі для себе виробляють дрони, які змінили історію в Чорному морі,

– наголосив Тарас Загородній.

Одним із чудових прикладів роботи безпілотників по чорноморському флоту Росії – це зменшення фактично до нуля обстрілів "Калібрами". Росіяни просто бояться виводити ракетоносії у море.

"Це показує, що асиметричними діями Україна може змінити хід війни. Тут повністю варто підтримати Валерія Залужного, який пише, що у нас недостатньо живої сили, тому має бути механізація", – зауважив політолог.

Війна на території Росії

колонці для CNN головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний писав про важливість використання безпілотників, адже вони дозволять підвищити ступінь безконтактності ведення бойових дій та зменшити втрати.

Генерал Залужний також писав про те, що в Україні є негаразди з виробництвом зброї, тому що є монополізація ринку. Загородній пояснив, що мовиться про те, що Укроборонпром в теперішньому вигляді не може виробляти ту кількість зброї, яка потрібна ЗСУ.

Я вважаю, що Укроборонпром має бути ліквідованим як структура, а його підрозділи мають самі отримувати гроші від Міністерства оборони. Їм не потрібні ніякі вказівки від прошарку людей, які ні чорта не тямлять у виробництві зброї. І, звичайно, треба залучати приватників,

– наголосив політолог.

Зокрема, Нацбанк має давати рефінансування під кредитування конкретних програм, які затвердив уряд. А сам уряд мав би розв'язати проблеми з секретністю цих підприємств. Не вирішене також питання з оподаткуванням прибутку підприємств ВПК.

"Україна це все вже поступово починає реалізовувати. Перенесення війни на територію Росії – це питання виживання України, тому що росіяни не відчувають війни взагалі. А ось коли, наприклад, знищать ланки нафтопереробних підприємств – це вже буде дуже важко для них", – підсумував Загородній.

Удари безпілотниками по Росії: останні новини

Вдень 4 лютого неспокійно було у Курській області. Її губернатор Роман Старовойт повідомив, що внаслідок атаки безпілотників у селищі Тьоткіне пошкоджено інфраструктурні об'єкти зв'язку.

А ось ранок 3 лютого для росіян був справді "вибуховим". У Волгограді пролунали вибухи на нафтопереробному заводі "Лукойл", після чого спалахнула величезна пожежа. Площа горіння становила 300 квадратних метрів. Варто додати, що "Лукойл" є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Однак через атаку БпЛА він був змушений частково зупинити свою роботу.

Очільник Головного управління розвідки напередодні наголосив на тому, що удари по Росії лише посилюватимуться. Мовиться насамперед про об'єкти критичної та військової інфраструктури. У такий спосіб росіяни побачать реальні наслідки війни, які уже на їхній території.

Через атаку безпілотників СБУ 3 лютого, нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді частково припинив свою роботу. Це вже не перший такий випадок. Додамо, самі росіяни уже визнають, що експорт нафтопродуктів і нафти скоротився на 30%.