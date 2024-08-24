Україна може однією операцією зруйнувати російську політику

Революція у світовій геополітиці, яку на очах приголомшеного та завороженого світу проводить Україна, непокірна не лише смертельному російському ворогові, а й своїм боягузливим західним союзникам, вимагає сміливості, сміливості та ще раз сміливості.

План перемоги України

Сміливості не лише фізичної, а й передусім інтелектуальної та духовної, що дозволило Україні стати де-факто лідером Вільного світу.

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12 серпня до Києва прибула двопартійна делегація Сенату США, яку очолювали ветерани американської зовнішньої політики Ліндсі Грем і Річард Блюменталь. Вони були по юнацькому розкуті, світилися непідробним ентузіазмом і не скупилися на найзахопленіші оцінки Курської операції – смілива, блискуча, красива, історичний сейсмічний прорив.

Понад пів року "міський божевільний" Андрій Піонтковський пропонує Вільному світу простий та переконливий план перемоги у четвертій світовій війні над імперією абсолютного зла. Захід надає Україні 150 – 200 сучасних літаків, екіпажі яких укомплектовані найкращими натовськими асами, включаючи кілька десятків українських пілотів, що пройшли спеціальну підготовку. Сухопутне угруповання агресора вслід за його Чорноморським флотом залишає Кримський півострів під загрозою дистанційного знищення. Або знищується.

12 серпня в Києві в атмосфері посткурського підйому аналогічний план висунули троє набагато більш впливових "міських божевільних" – Володимиром Зеленським, Ліндсі Грем і Річард Блюменталь (з заміною натівських асів на натовських пенсіонерів).

Джо Байден ніколи на цей план не пішов би. До речі, я переконаний, що Курську операцію військово-політичне керівництво України готувало в атмосфері глибокої таємності насамперед від свого головного союзника. Інакше вона обов'язково була б зірвана.

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Але Камала Гарріс дуже хоче стати американською президенткою. Відхід Байдена з дистанції перевів президентські перегони з безнадійно програних демократами у стан невизначеності з приблизно рівними шансами для обох сторін.

Основні маси виборців демократів та республіканців уже визначилися. Результат виборів вирішуватимуть ті, що вагаються. За їхні голоси доведеться боротися двом претендентам. На поточних виборах окреслився новий ситуаційний кластер таких виборців – проукраїнські республіканці.

Ті, хто на праймериз голосували за Нікі Гейлі, пропонували Конгресу план перемоги України (Маккол, Роджер і Тернер) і разом із Гремом і Річард Блюменталем вимагають в Адміністрації сьогодні негайно надати Україні літаки з натовськими екіпажами. Якщо колективна Гарріс ухвалить це доленосне рішення, а му*ак Дональд Трамп продовжуватиме обговорювати з таким же му*аком Ілоном Маском розширення НАТО, то республіканські рейганісти проголосують за неї.

Вибух у російській політиці може статися в будь-який момент

Але Україна не буде із завмиранням серця чекати, яку ж політику виберуть зрештою дорослі дядьки та тітки у Вашингтоні. Як країна, яка воює сьогодні за весь Вільний Світ, Україна має право і можливість своїми рішучими кроками формувати американську політику. І не лише американську. Сенатори справедливо назвали на зустрічі у Києві "сейсмічним" вплив Курської операції на західну суспільну свідомість. Але вони не уявляють собі ступеня її впливу на свідомість російського суспільства.

Насамперед кілька слів про ставлення сучасного російського суспільства до війни. Ніхто не має сьогодні точних соціологічних даних. Я дотримуюсь приблизної робочої схеми:

до 15 % населення – це вирощене фашистською пропагандою "Z-бидло", переконані російські імперіалісти;

приблизно стільки ж у Росії принципових противників злочинної війни;

інші 70% за класичною формулою нашого великого поета мовчать.

Вимушено мовчать сьогодні й противники режиму (їх лідери вбиті, вигнані, кинуті до в'язниць). В інформаційному та політичному просторі Росії повністю домінує сьогодні одна партія "Z-бидла". Але тотальна зачистка владою опозиції призвела до парадоксального результату: до Росії повернулася політика. Очевидною є наростаюча криза всередині партії влади.

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Невиразна підозра, що давно вже тліє всередині цієї фашистської партії – "Цар не справжній!" – після Курська лісовою пожежею поширюється по телеграм-каналах АП та телестудіям кремлівських пропагандистів.

У ході цього захоплюючого процесу низова маса партії війни виявляє, що не тільки цар, а й царство у них не справжнє. Вона починає згадувати передсмертні памфлети Пригожина, який викривав олігархів і генералів, що "жирують на Рубльовці".

Щодо генералів, то їх не шанує і сам цар, пачками заарештовуючи сьогодні за крадіжку, щоб завтра назвати винуватцями поразки та звинуватити у державній зраді.

Горюча суміш російського політикуму, готова вибухнути у будь-який момент:

не справжній цар, усі червоні лінії якого виявилися перекресленими спочатку зухвалою Україною, а потім обережно (невже так можна було!) і Заходом;

тупі алкоголізовані російські генерали, які один за одним як у 1937 році відправляються в чекістські підвали;

ошукане у своїх фашистських імперських мріях "Z-бидло".

Тепер, коли план перемоги України опинився в надійних руках двопартійної проукраїнської більшості Конгресу США, таким моментом більшість західних спостерігачів вважають день появи в небі України її нової повітряної армади. Приблизно через 2 місяці. Ще до американських виборів, щоб уже ніяк не залежати від їхніх результатів.

Але Україна може вдруге за короткий період приємно здивувати весь світ. Вважаю, що Україна має вже достатньо сучасних літаків (10 – 20) та далекобійних ракет, щоб знищити ненависний символ фашистської окупації – Кримський міст. Через 2 – 3 тижні. Або через 2 – 3 дні, наприклад.

Спостерігаючи за російською "політичною сценою", я з кожним днем ​​переконуюсь, яку саморуйнівну ланцюгову реакцію викличе цей вибух у російському політикумі. Можливо, і натовських пенсіонерів відкликати із заслуженого відпочинку вже не потрібно.

З Днем Незалежності, Україно!