Через збільшення нелегальних мігрантів з Білорусі: Україна надасть допомогу Литві

Найближчим часом Україна надасть Литві гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Причиною цього стало збільшення кількості нелегальних мігрантів. Лише за 1 день литовські прикордонники заявляють про понад 150 нелегалів.

Важливо Кордон Литви перейшла рекордна кількість мігрантів з Білорусі

Ухвалений президентом документ передбачає надання Литві колючого дроту для того, щоб завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

Як раніше сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба, в період із 1 січня до 27 липня на литовсько-білоруському держкордоні критично зросла кількість нелегальних мігрантів, які потрапляють із території Білорусі на територію Литви.

Через це литовська сторона, відчуваючи нестачу технічних засобів облаштування кордону, звернулася до України з проханням надати гуманітарну допомогу у вигляді відповідного колючого дроту для зміцнення кордону,

– пояснив він.

За його словами: "реальність вимагає саме такої допомоги". Символічно, що Україна простягла руку допомоги Литві саме у першу річницю заснування "Люблінського трикутника".

Що таке "Люблінський трикутник"? Це платформа, яку створили 28 липня 2020 року Литва, Польща та Україна для підтримки інтеграції України в ЄС та НАТО, а також протидіяти російській агресії. Документ Це платформа, яку створили 28 липня 2020 року Литва, Польща та Україна для підтримки інтеграції України в ЄС та НАТО, а також протидіяти російській агресії. Документ містить 3 пункти: декларація про спільну історичну спадщину та цінності, план розвитку, заходи для протидії дезінформації, джерелом якої є Росія.

Яка ситуація на литовсько-білоруському кордоні