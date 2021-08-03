Через збільшення нелегальних мігрантів з Білорусі: Україна надасть допомогу Литві
Джерело:Офіс Президента
Найближчим часом Україна надасть Литві гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Причиною цього стало збільшення кількості нелегальних мігрантів. Лише за 1 день литовські прикордонники заявляють про понад 150 нелегалів.
Важливо Кордон Литви перейшла рекордна кількість мігрантів з Білорусі
Ухвалений президентом документ передбачає надання Литві колючого дроту для того, щоб завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.
Як раніше сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба, в період із 1 січня до 27 липня на литовсько-білоруському держкордоні критично зросла кількість нелегальних мігрантів, які потрапляють із території Білорусі на територію Литви.
Через це литовська сторона, відчуваючи нестачу технічних засобів облаштування кордону, звернулася до України з проханням надати гуманітарну допомогу у вигляді відповідного колючого дроту для зміцнення кордону,
– пояснив він.
За його словами: "реальність вимагає саме такої допомоги". Символічно, що Україна простягла руку допомоги Литві саме у першу річницю заснування "Люблінського трикутника".
Що таке "Люблінський трикутник"?Це платформа, яку створили 28 липня 2020 року Литва, Польща та Україна для підтримки інтеграції України в ЄС та НАТО, а також протидіяти російській агресії. Документ містить 3 пункти: декларація про спільну історичну спадщину та цінності, план розвитку, заходи для протидії дезінформації, джерелом якої є Росія.
Яка ситуація на литовсько-білоруському кордоні
- 13 липня парламент Литви ухвалив резолюцію, якою називає зростання нелегальної міграції гібридної агресією Білорусі.
- Литовське МВС навіть пропонувало оголосити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Однак президент Гітанас Науседа зазначив, що у цьому поки немає потреби.