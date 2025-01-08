"Не поспішайте з висновками": Зеленський відреагував на слова Трампа про Україну в НАТО

Парезидент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа про членство України в НАТО та порадив не робити швидких висновків щодо політики США. Він зазначив, що потрібно робити все, аби Україна отримала гарантії безпеки.

Як зазначив новообраний президент США Дональд Трамп, через те, що колишня адміністрація допустила вступ України до Альянсу, російський диктатор розпочав війну. Проте Зеленський навпаки вважає, що війна розпочалася, бо Україна не стала членом НАТО і не отримала гарантій безпеки. Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву глави держави, якого цитує Укрінформ.

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Україна говоритиме зі США щодо гарантій безпеки

Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен Володимир Зеленський сказав, що союз Америки та Європи має об'єднати зусилля з Україною для того, щоб зупинити Путіна і не допустити війни в майбутньому.

Пам’ятаєте, Україні казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так у нас було і з Patriot, і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразка. Треба працювати та робити все, щоб Україна отримала достойні, гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна,

– зазначив Зеленський.

Він також додав, що сподіватися на повернення українців з Європи не варто, доки Україна не отримає гарантії безпеки.

Ми хочемо конкретних гарантій безпеки, і ми просимо про це союз Америки і Європи. Я про це буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки. Не робіть відразу ті чи інші висновки,

– закликав президент.

Позиція Альянсу щодо вступу України

Як розповів Президент України, в НАТО не було спільної підтримки вступу України. Багато країн були категорично проти того, щоб приймати до Альянсу Україну. Росія не боялася, що хтось з країн НАТО стане на захист, а тому почала війну.

Якщо ми говоримо відкрито, то треба звернути увагу і сказати чесно – нас там (в НАТО – 24 Канал) не бачили. Я вважаю, що це одна з причин, чому у нас війна. Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Його армія більша, і він думав, що може нас знищити. Але українська армія – армія сильних людей. Наш народ вразив увесь світ,

– сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна може розглянути ідею гібридного входження України до НАТО, яку раніше керівництво держави категорично відкидало.