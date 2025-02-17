Ми нічого про це не знали, – Зеленський про переговори США та Росії в Саудівській Аравії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна нічого не знала про майбутні переговори російської та американської сторін у Саудівській Аравії, і не братиме у них участь.

Відповідну інформацію він розкрив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, передає 24 Канал. Зауважимо, що західні ЗМІ припускали його візит.

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Як це пояснив Зеленський

Український президент заявив, що Україна не братиме участі у переговорах між російською та американською делегаціями, які відбудуться вже невдовзі у Саудівській Аравії й стосуватимуться війни.

Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати,

– заявив він.

Він припустив, що у США та Росії є двосторонні питання, і у такому разі Вашингтон має на це повне право. Водночас він наголосив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії.

"Що стосується нас, то у нас ОАЕ й у Саудівську Аравію – офіційний візит. Журналісти та всі розуміють, що статус "офіційний візит" не отримується за добу – три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного", – додав він.

Але, за його словами, це ніяк не пов'язано з тим, що відбувається зараз у Саудівській Аравії на рівні представників США та Росії. Глава держави зазначив, що обговорить вищезгадану зустріч зі спадковим принцом країни.

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