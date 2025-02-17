Ми нічого про це не знали, – Зеленський про переговори США та Росії в Саудівській Аравії
- Президент Зеленський заявив, що Україна не знала про переговори США та Росії в Саудівській Аравії й не братиме в них участь.
- Зеленський підкреслив, що Україна не визнає домовленостей, які стосуються її, без її участі.
- Він зазначив, що США та Росія мають право обговорювати двосторонні питання.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна нічого не знала про майбутні переговори російської та американської сторін у Саудівській Аравії, і не братиме у них участь.
Відповідну інформацію він розкрив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, передає 24 Канал. Зауважимо, що західні ЗМІ припускали його візит.
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Як це пояснив Зеленський
Український президент заявив, що Україна не братиме участі у переговорах між російською та американською делегаціями, які відбудуться вже невдовзі у Саудівській Аравії й стосуватимуться війни.
Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати,
– заявив він.
Він припустив, що у США та Росії є двосторонні питання, і у такому разі Вашингтон має на це повне право. Водночас він наголосив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії.
"Що стосується нас, то у нас ОАЕ й у Саудівську Аравію – офіційний візит. Журналісти та всі розуміють, що статус "офіційний візит" не отримується за добу – три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного", – додав він.
Але, за його словами, це ніяк не пов'язано з тим, що відбувається зараз у Саудівській Аравії на рівні представників США та Росії. Глава держави зазначив, що обговорить вищезгадану зустріч зі спадковим принцом країни.
Що відомо про переговори у Саудівській Аравії
- Видання BBC, CNN та Axios повідомляли, що переговори між США та Росією щодо війни в Україні розпочнуться у вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії. Сама країна буде посередником у перемовинах між сторонами.
- Повідомляли, що зустріч відбудеться за участі американської делегації, до якої увійшли держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник з національної безпеки Майкл Волц.
- Водночас прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков повідомив, що представники Росії, Юрій Ушаков та Сєргєй Лавров уже вилетіли до Саудівської Аравії, аби взяти участь у переговорах зі США щодо закінчення війни в Україні.