Немає варіанту переговорного процесу, поки є ця еліта, – ОП про скиглення росіян щодо перемовини

Росіяни щиро вірять, що Україна все ж відмовиться від ідеї боротися за свою територію. Втім, українці не збираються йти на умови окупантів та готуються до контрнаступальних дій.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, санкції проти Росії з кожним роком будуть слабшати.

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Україна не буде домовлятися із Росією

Михайло Подоляк зазначив, що за десять років ситуація може суттєво змінитися.

"Але чи є в нас ці 10 років, якщо ми не завершимо правильно цю війну? Тому що ненависть в Росії не буде нікуди скомпенсована, вона піде в реваншистські настрої", – переконаний він.

На його думку, окупанти будуть збільшувати інвестиції у спробу вбити Україну. До того ж сьогодні Росія намагається шукати гроші лише для цього.

Немає жодного варіанту переговорного процесу. Жодного. Принаймні поки ця еліта є в Росії. Принаймні поки ми не вийшли до кордонів 1991-го року,

– наголосив радник глави ОПУ.

За словами Подоляка, Україна і далі продовжуватиме фіксувати кожен злочин Росії.

"Коли людина публічно проговорює, це значить, що вона свідомо бере участь в організованому злочинному угрупованні, яке плануєте масові вбивства і вчиняє їх", – додав він.

Тож сподіватися на те, що Росія зрозуміє свої помилки марно.

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Контрнаступ неминучий

Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ України точно буде.

Війна не може буде підвішеною – про це мріє Росія,

– підкреслив він.

За його словами, якщо не буде активних дій з боку України, то це означатиме, що Росія досягла певних цілей – зафіксувала заморожений статус. Такий хід подій не влаштовує Україну.

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