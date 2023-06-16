Під час війни додому кличуть друзів: чи отримає Зурабішвілі запрошення від Зеленського

16 червня 2023, 20:57
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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю виданню "Українська правда" наголосила, що готова приїхати до України "вже завтра". Утім, досі не отримала запрошення від Володимира Зеленського і на це є декілька причин.

Про них 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. Він пояснив сьогоднішню позицію Грузії і дії безпосередньо Зурабішвілі.

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Подвійна політика

На думку Олега Лісного, грузинський уряд наразі займає неконструктивну позицію. В тандемі уряд-президент Зурабішвілі грає роль хорошого поліцейського: десь підтримує опозицію, десь "тролить уряд". Але загалом вони грають в одну гру. Тому український уряд, ймовірно, не проявляє відповідної емпатії і не запрошує її.

У цій ситуації, коли частина твоєї території окупована Росією, зрозуміло як це було в Грузії і відбувається в Україні, робити вигляд, що це інша ситуація, або говорити нехай Україна переможе, а ми скористаємося – це не про солідарність. На період війни додому кличуть тільки друзів,
– зазначив політолог.

Без порожніх розмов

Політолог підкреслив, що уряд Грузії наразі проросійський. Він підіграє Росії. Обслуговує її та своїх олігархів. Тому й підігравати цьому з точки зору політики немає сенсу.

"У нашого президента немає часу на "пусті візити". Те, що сьогодні відбулося, – не пустий візит. Нам закидають пробні кулі, щоб дотиснути до перемоги і тут ми маємо прийняти цю делегацію, роз'яснити свою позицію і перекинути м'яч на поле ворога. Це не витрачання дарма сил, це геополітика", – додав він.

Михайло Подоляк прокоментував "мирний план" ПАР: дивитись відео

Зазначимо, що 16 червня до Києва прибула делегація лідерів країн Африки з "мирною ініціативою" щодо закінчення війни. А вже 17 червня вона відвідає російський Санкт-Петербург, де в рамках візиту зустрінеться з Владіміром Путіним.

Делегація ПАР в Києві: основні новини

  • 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн. Українська сторона відповіла згодою. Зазначимо, лідер ПАР у березні 2022 року вперше оголосив, що його уряд попросили "зіграти роль посередника" у російсько-українській війні.
  • В Офісі Президента розкритикували "мирний план", зазначивши, що наведені пропозиції є досить сумнівними. Михайло Подоляк переконаний: більшість пропозицій миру, які надходять Україні, не враховують наші інтереси і, як наслідок, грають на руку Росії.
  • Під час робочого візиту делегації ПАР в Україні лунала масштабна повітряна тривога. Росія не припинила обстрілювати територію нашої держави "Калібрами" та "Кинджалами". Речник президента ПАР Вінсент Магвенья прокоментував, що це ніяк не вплинуло на роботу лідерів Африки.

Автор: Юлія Поджинська