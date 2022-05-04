Україна не може вступити до ЄС у найближчі 5 – 10 років, – австрійська міністерка у справах ЄС

4 травня 2022 , 18:48
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Джерело:

Euractiv

Австрійська міністерка у справах ЄС та конституційних питань Каролін Едтштадлер вважає, що вступ України до ЄС неможливий "у найближчі 5 – 10 років".

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Каролін Едтштадлер зауважила, що повний процес приєднання України буде тривалим. Прискореної процедури для України, на її думку, бути не може. 

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Приєднання України буде тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий у найближчі 5 – 10 років, оскільки деякі держави на Західних Балканах чекали на десятиліття для наступного кроку, – наголосила міністерка. 

"Творчий підхід" для ознайомлення України із цінностями ЄС

До слова, нещодавно міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг запропонував Україні розглянути інші способи інтеграції в ЄС, окрім членства. 

Міністр також хотів сказати цим, що, очевидно, доведеться проявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями,
– сказала Едтштадлер.

Та додала, що попри те, що Україна почула відмову від членства в ЄС, це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії. 

Позиція Австрії щодо війни в Україні

  • Австрія відмовилася постачати Україні зброю, однак підтримує країну гуманітарною допомогою. Країна поставила 10 тисяч шоломів, бронежилетів та 100 тисяч літрів палива.
  • Також Австрія надала Червоному Хресту та іншим недержавним організаціям допомогу на суму 17,5 мільйонів євро.
  • Уряд країни вносить 10 мільйонів євро у програму допомоги Україні від Світового банку.

Нагадаємо, 28-го лютого Україна подала заявку на членство в ЄС. Заявку невдовзі було успішно прийнято та схвалено. Однак це не гарантує нам швидкого вступу до європейської співдружності держав.

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Автор: Анастасія Лукашевська