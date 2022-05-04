Україна не може вступити до ЄС у найближчі 5 – 10 років, – австрійська міністерка у справах ЄС

Австрійська міністерка у справах ЄС та конституційних питань Каролін Едтштадлер вважає, що вступ України до ЄС неможливий "у найближчі 5 – 10 років".

В Австрії знову виступили проти швидкого вступу України у ЄС

Каролін Едтштадлер зауважила, що повний процес приєднання України буде тривалим. Прискореної процедури для України, на її думку, бути не може.

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Приєднання України буде тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий у найближчі 5 – 10 років, оскільки деякі держави на Західних Балканах чекали на десятиліття для наступного кроку, – наголосила міністерка.

"Творчий підхід" для ознайомлення України із цінностями ЄС

До слова, нещодавно міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг запропонував Україні розглянути інші способи інтеграції в ЄС, окрім членства.

Міністр також хотів сказати цим, що, очевидно, доведеться проявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями,

– сказала Едтштадлер.

Та додала, що попри те, що Україна почула відмову від членства в ЄС, це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії.

Позиція Австрії щодо війни в Україні

Австрія відмовилася постачати Україні зброю, однак підтримує країну гуманітарною допомогою. Країна поставила 10 тисяч шоломів, бронежилетів та 100 тисяч літрів палива.

Також Австрія надала Червоному Хресту та іншим недержавним організаціям допомогу на суму 17,5 мільйонів євро.

Уряд країни вносить 10 мільйонів євро у програму допомоги Україні від Світового банку.

Нагадаємо, 28-го лютого Україна подала заявку на членство в ЄС. Заявку невдовзі було успішно прийнято та схвалено. Однак це не гарантує нам швидкого вступу до європейської співдружності держав.

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