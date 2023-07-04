Україна не отримає західні винищувачі під час контрнаступу, – голова Військового комітету НАТО

Наша держава не отримає сучасні бойові винищувачі під час контрнаступу. Необхідно підготувати пілотів і технічний персонал, а також налагодити логістику.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. Водночас додав, що дискусія щодо винищувачів є важливою.

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НАТО поки що не надаватиме літаки

Бауер зазначив, що питання надання літаків не буде вирішене найближчим часом.

Дискусія про винищувачі є важливою, але її не буде вирішено в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Підготовка пілотів, технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку цього контрнаступу,

– підкреслив голова Військового комітету Альянсу.

Додав, важливо і зрозуміло, що Україна просить винищувачі в Заходу, однак, "ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що наша держава може виграти війну проти Росії без винищувачів, Бауер заявив: "Я думаю, що Україна має перевагу, тому що в неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію".

"Зволікання призводить до жертв"

Речник Повітряних сил в ефірі національного телемарафону зауважив, що наші воїни ведуть наступальні дії. Однак, поняття "контрнаступ" не так коректно використовувати. Наразі тривають як оборонні, так і атакувальні дії.

У нас іде війна, в нас гинуть люди, і зволікання з процесом чи то передачі винищувачів, чи то підготовки наших пілотів призводить, на жаль, до людських жертв як наших захисників, так і мирного населення,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Водночас додав, що в України буде F-16. Це рішення вже прийнято. Втім, ми повинні розуміти, що без навчання пілотів, інженерів, підготовки інфраструктури, передача неможлива. На це потрібен час.

Графік навчань починає зсуватися

Тренування українських пілотів на винищувачах F-16 мали розпочатися ще в червні. Однак, графік навчань починає зсуватися. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Додав, союзника кажуть про "помилки в розрахунках".

Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що графіку тренувальних місій немає. Зазначив, що деякі партнери затягують з цим.