Україна не буде переглядати геополічний вектор, – МЗС про суперечливу заяву Арестовича

Україна не збирається переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні Конституції – це набуття членства в ЄС і НАТО.

Україна цінує підтримку наших західних партнерів, зокрема США та ЄС, в протидії російській агресії та деокупації Криму і Донбасу. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ, відповідаючи на суперечливу заяву Олексія Арестовича про "розворот на Схід".

До теми Якщо Захід буде дружити з Росією, Україна розвернеться на Схід, – Арестович

Таке питання навіть не розглядають

Україна робить чимало роботи для перетворення на сучасну європейську демократичну державу. Тому в нашій зовнішній політиці немає питання: Схід чи Захід.

Проте, за словами речника МЗС, це не означає, що Україна буде штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами чи регіонами.

Для нас завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований,

– сказав Ніколенко.

Тому, крім роботи над членством України в ЄС і НАТО, держава розвиває відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки.

Заява Арестовича