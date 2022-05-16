Україна не поступиться Кримом та Донбасом заради припинення вогню, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Україна в жодному разі не віддасть Росії Крим чи Донбас. На такий крок Київ не піде навіть для того, щоб припинити вогонь в країні.

Крим та Донбас не стануть розмінною монетою, – глава МЗС

Україна не піде на поступки Росії. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав у інтерв'ю.

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Замість того, щоб запитувати, що Україна має зробити для перемир'я, відповідне питання слід адресувати Росії: що має зробити Росія,

– сказав урядовець.

Він наголосив, що Україна хоче повністю відновити свою територіальну цілісність. Мовиться і про Крим, і Донбас, які росіяни окупували у 2014 році.

"Ми хочемо, щоб усе, що належить нам, залишилося за нами", – підкреслив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що Україна обов'язково переможе у війні.

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